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01.07.2017 08:23

Με αυτό το κόλπο θα κάνετε τον ανεμιστήρα σας …κλιματιστικό

01.07.2017 08:23
Με αυτό το κόλπο ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει σαν κλιματιστικό - Media

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Διανύουμε ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια και όλοι θέλουμε να έχουμε δροσιά μέσα στο σπίτι.

Δείτε δύο εύκολα τρικ που μπορούν να «βοηθήσουν» τον ανεμιστήρα σας να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά. Ακολουθώντας τα θα μπορείτε να κλείσετε για λίγες ώρες το κλιματιστικό που καίει, συνήθως, περισσότερο ρεύμα.

Τρικ Νο1: Βάλτε τον ανεμιστήρα στο σωστό σημείο Για να δροσιστεί το δωμάτιό σας δεν αρκεί να πατήσετε απλά το κουμπί του ανεμιστήρα ώστε αυτός να ξεκινήσει να λειτουργεί. Έχει μεγάλη σημασία σε ποιο σημείο του δωματίου θα τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα σας, μια πληροφορία που ο περισσότερος κόσμος αγνοεί.

Βάλτε τον ανεμιστήρα να «κοιτάει» προς το παράθυρο. Ιδανικά καλό θα ήταν πίσω από τον ανεμιστήρα να υπάρχει ανοιχτή πόρτα ή κάποιο άλλο παράθυρο ώστε να δημιουργείται ρεύμα. Με αυτό το τρικ ο ανεμιστήρας σπρώχνει τον ζεστό αέρα προς τα έξω, βάζοντας δροσερό αέρα στο δωμάτιο και βοηθώντας το ρεύμα που δημιουργείται να μπει σε όλο τον χώρο. Αφήστε τον ανεμιστήρα σας να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και σε αυτή τη θέση για 5 λεπτά τουλάχιστον, ώστε να μπορέσετε να δείτε κάποια σημαντική διαφορά στη θερμοκρασία του δωματίου.

Τρικ Νο 2. Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή μπορεί αυτό το τρικ να μην δημιουργήσει τεράστια διαφορά στη θερμοκρασία του δωματίου σας. Γι’αυτό δοκιμάστε το καλύτερα τις ώρες που ο ήλιος έχει πέσει ή πριν το μεσημέρι.

Προσοχή Μην βάζετε τον ανεμιστήρα μπροστά από παράθυρο με τα πτερύγια προς το εσωτερικό του δωματίου γιατί έτσι το δωμάτιο δεν δροσίζεται αρκετά και ο ανεμιστήρας χάνει μεγάλο μέρος της αποδοτικότητάς του.

Πηγή: spirossoulis.com

 

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