Απίστευτο σκηνικό στην Αχαία: Έβαλαν φωτιά με ουίσκι σε πανηγύρι (Videos)

Αίσθηση έχουν προκαλέσει τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από πανηγύρι στο χωριό Σταροχώρι Αχαΐας.
Στα βίντεο φαίνονται οι εργαζόμενοι να αδειάζουν φιάλες με ουίσκι και να βάζουν φωτιά σε ένα τραπέζι. Μάλιστα, όση ώρα οι σερβιτόροι έχυναν το ουίσκι “δυναμώνοντας” τη φωτιά τα πανέρια με τα λουλούδια έπεφταν το ένα μετά το άλλο στον τραγουδιστή.
Πηγή: flashstar.skaipatras.gr
