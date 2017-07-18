ΠΟΣΠΕΡΤ: Να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός για τις τηλεποτικές άδειες

Να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός των τηλεοπτικών αδειών καλεί κυβέρνηση, ΕΣΡ, και ΕΕΤΤ, το συνδικαλιστικό όργανο της ΕΡΤ, καλώντας τους παράλληλα να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον «απέναντι στις αδηφάγες ορέξεις των καναλαρχών, για να επέλθει ο εξορθολογισμός του τηλεοπτικού τοπίου» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί επίσης την αντιπολίτευση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να σταματήσει να υπερασπίζεται τις υποδείξεις – εντολές των άπληστων ιδιοκτητών, που η τακτική τους επιπλέον συνομολογεί ότι υποκαθιστούσαν τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία.

«Να σας θυμίσουμε ότι η διαπίστωση του Κ. Καραμανλή το 2004 (βασικός μέτοχος) που αποτυπώθηκε με τη φράση “…δεν θα κάνουν κουμάντο πέντε νταβατζήδες… “, χειροκροτήθηκε και υποστηρίχθηκε από εσάς τους ίδιους. 13 χρόνια μετά και 28 συνολικά θα συνεχιστεί το ίδιο; Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η ανομία, η νοοτροπία, η θεσμική εκτροπή και η δωρεάν παροχή όταν η κοινωνία δεινοπαθεί από την κρίση που υπάρχει και για την οποία έχετε τη μεγαλύτερη ευθύνη;», τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ με αφορμή την πρόθεση της DIGEA να σταματήσει τη συνεργασία με την ΕΡΤ για τον πολυπλέκτη της, σημειώνει ότι «η αδίστακτη διαπλοκή που είναι η χαϊδεμένη των προηγούμενων καθεστώτων, της ρεμούλας και της αρπαχτής, απειλεί με νέο μαύρο στην ΕΡΤ, σε συνέχεια του “μαύρου” της ΕΡΤ και του 902 όταν εξέπεμπε την ΕΡΤopen το 2013». «Με νέο “μαύρο” στην ΕΡΤ» συνεχίζει η ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ, «γιατί η κυβέρνηση “δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις” της μονοπωλιακής DIGEA, “επιβήτορα” των δημόσιων συχνοτήτων ελέω Σαμαρο-Βενιζέλων και της ΕΙΤΗΣΕΕ – οργάνου των καναλαρχών, δύο σε ένα, που είχαν προαπαιτήσει το “μαύρο” στην ΕΡΤ και που εκφράζουν τα ίδια “βουλιμικά” συμφέροντα, αφού έχουν τους ίδιους ιδιοκτήτες».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη νομιμότητα και τη δημόσια τηλεόραση, ζητώντας εδώ και τώρα «καθαρές λύσεις και όχι άλλες λευκές επιταγές σε αυτούς που επιβάλλουν το “μαύρο”».