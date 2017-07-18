search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:01
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.07.2017 17:51

ΠΟΣΠΕΡΤ: Να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός για τις τηλεποτικές άδειες

18.07.2017 17:51
Τηλεθέαση: Τα δέκα τηλεοπτικά προγράμματα που «απογειώθηκαν» την Κυριακή - Media
 
 
 
Να προχωρήσει άμεσα ο διαγωνισμός των τηλεοπτικών αδειών καλεί κυβέρνηση, ΕΣΡ, και ΕΕΤΤ, το συνδικαλιστικό όργανο της ΕΡΤ, καλώντας τους παράλληλα να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον «απέναντι στις αδηφάγες ορέξεις των καναλαρχών, για να επέλθει ο εξορθολογισμός του τηλεοπτικού τοπίου» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ.
 
Η ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί επίσης την αντιπολίτευση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να σταματήσει να υπερασπίζεται τις υποδείξεις – εντολές των άπληστων ιδιοκτητών, που η τακτική τους επιπλέον συνομολογεί ότι υποκαθιστούσαν τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία.
 
«Να σας θυμίσουμε ότι η διαπίστωση του Κ. Καραμανλή το 2004 (βασικός μέτοχος) που αποτυπώθηκε με τη φράση “…δεν θα κάνουν κουμάντο πέντε νταβατζήδες… “, χειροκροτήθηκε και υποστηρίχθηκε από εσάς τους ίδιους. 13 χρόνια μετά και 28 συνολικά θα συνεχιστεί το ίδιο; Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η ανομία, η νοοτροπία, η θεσμική εκτροπή και η δωρεάν παροχή όταν η κοινωνία δεινοπαθεί από την κρίση που υπάρχει και για την οποία έχετε τη μεγαλύτερη ευθύνη;», τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΣΠΕΡΤ.
 
Η ΠΟΣΠΕΡΤ με αφορμή την πρόθεση της DIGEA να σταματήσει τη συνεργασία με την ΕΡΤ για τον πολυπλέκτη της, σημειώνει ότι «η αδίστακτη διαπλοκή που είναι η χαϊδεμένη των προηγούμενων καθεστώτων, της ρεμούλας και της αρπαχτής, απειλεί με νέο μαύρο στην ΕΡΤ, σε συνέχεια του “μαύρου” της ΕΡΤ και του 902 όταν εξέπεμπε την ΕΡΤopen το 2013». «Με νέο “μαύρο” στην ΕΡΤ» συνεχίζει η ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ, «γιατί η κυβέρνηση “δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις” της μονοπωλιακής DIGEA, “επιβήτορα” των δημόσιων συχνοτήτων ελέω Σαμαρο-Βενιζέλων και της ΕΙΤΗΣΕΕ – οργάνου των καναλαρχών, δύο σε ένα, που είχαν προαπαιτήσει το “μαύρο” στην ΕΡΤ και που εκφράζουν τα ίδια “βουλιμικά” συμφέροντα, αφού έχουν τους ίδιους ιδιοκτήτες».
 
Τέλος, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη νομιμότητα και τη δημόσια τηλεόραση, ζητώντας εδώ και τώρα «καθαρές λύσεις και όχι άλλες λευκές επιταγές σε αυτούς που επιβάλλουν το “μαύρο”».
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis antetokoynbo 97- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης πρότεινε στη Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Ευρωκοινοβούλιο

koyrkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Αγωνία για τα κατοικίδια που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου – Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε

Lebanon (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Οι 9 χώρες που θα μπορούσαν να εμπλακούν στον πόλεμο στο Ιράν

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Κόλαση» υπόσχονται οι ΗΠΑ, «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» απαντά το Ιράν – Δίχως τέλος το σφυροκόπημα – Live οι εξελίξεις

hilary duff 66- new
LIFESTYLE

Χίλαρι Νταφ: «Το να μην έχεις σχέση με τους γονείς σου είναι καταστροφικό – Δε μιλάω και με την αδερφή μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

iliaki-ekpobi-new
MEDIA

Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό - «Θα σβήσω» (Video)

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:01
mitsotakis antetokoynbo 97- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μητσοτάκης πρότεινε στη Μέτσολα να τιμηθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Ευρωκοινοβούλιο

koyrkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Αγωνία για τα κατοικίδια που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου – Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε

Lebanon (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Οι 9 χώρες που θα μπορούσαν να εμπλακούν στον πόλεμο στο Ιράν

1 / 3