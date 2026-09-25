Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας – Το μήνυμα στην Τουρκία

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Τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για επίλυση των διαφορών με βάση το Διεθνές Δίκαιο, διάλογο χωρίς μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου.

Οι διεθνείς προκλήσεις και ο ρόλος της Ελλάδας

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και το Σουδάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις πολλαπλασιάζονται και οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών βρίσκονται υπό πίεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στην προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί αποτελούν κρίσιμες υποδομές για το παγκόσμιο εμπόριο, την ενεργειακή ασφάλεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Το Δίκαιο της Θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να εφαρμοστεί παντού», τόνισε, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της προστασίας των διεθνών θαλάσσιων διαδρομών.

Η «Ασπίδες» και η προστασία της ναυσιπλοΐας

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω της οποίας η χώρα συμμετέχει στις προσπάθειες προστασίας της εμπορικής ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Η Αθήνα έχει επανειλημμένα τοποθετήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ψηλά στις προτεραιότητές της, με τον πρωθυπουργό να έχει επισημάνει και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες» με στόχο την προστασία της ελεύθερης διέλευσης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σχέσεις με το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, επισημαίνοντας τη βαθιά στρατηγική συνεργασία που έχει οικοδομηθεί μεταξύ των δύο χωρών, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τους στενούς δεσμούς της Αθήνας με τον αραβικό κόσμο.

Η δυνατότητα της Ελλάδας να διατηρεί ισχυρές σχέσεις και με τις δύο πλευρές, όπως επισήμανε, αποτελεί σημαντικό διπλωματικό πλεονέκτημα, επιτρέποντάς της να συμμετέχει σε ανοικτό και ειλικρινή διάλογο για τις περιφερειακές εξελίξεις.

Νωρίτερα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενέργεια και την προοπτική νέας τριμερούς συνόδου με την Κύπρο να βρίσκονται στην ατζέντα.

Το μήνυμα προς την Τουρκία

Ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία του είχαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί συστηματική πολιτική προσέγγισης με στόχο τη βελτίωση των διμερών σχέσεων, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να αποτρέπονται η κλιμάκωση της έντασης και ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών εύθραυστες και επιβαρυμένες από το ιστορικό τους βάρος, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται κοινή αντίληψη ως προς τον τρόπο επίλυσης των διαφορών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις αρχές της καλής γειτονίας.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι πλάι», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμά του.

Η θέση ότι Ελλάδα και Τουρκία οφείλουν να συνυπάρχουν ειρηνικά λόγω της γεωγραφίας τους έχει διατυπωθεί επανειλημμένα από τον πρωθυπουργό, ο οποίος παράλληλα προσδιορίζει ως βασική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα και απειλές πολέμου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί, σύμφωνα με την ελληνική θέση, το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της διαφοράς με την Τουρκία σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Η ίδια θέση είχε επαναληφθεί από τον πρωθυπουργό και μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν αυτός συνοδεύεται από μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή έννομη τάξη ή από απειλές πολέμου.

Η Αθήνα έχει θέσει επανειλημμένα το ζήτημα του τουρκικού casus belli, με τον πρωθυπουργό να δηλώνει τον Ιούλιο ότι η απειλή πολέμου δεν συνάδει με το πνεύμα καλής γειτονίας και θα πρέπει να αποτελέσει παρελθόν.

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