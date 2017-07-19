Η κόρη του Κοβάσεβιτς προκάλεσε τροχαίο με τραυματίες στην Ιερά Οδό!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στιγμές αγωνίας για την οικογένεια του Ντάρκο Κοβάσεβιτς αφού η κόρη του παλαίμαχου άσου του Ολυμπιακού και ειδικού συμβούλου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα στην Ιερά Οδό.

Μάλιστα η κοπέλα φέρεται να οδηγούσε μεθυσμένη και να προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Espresso», η κόρη του Κοβάσεβιτς, Στέλλα, οδηγούσε το πολυτελές αμάξι της μητέρας της.

«Η Στέλλα οδηγούσε. Δίπλα καθόταν μια φίλη της και στο πίσω κάθισμα ο γιος μου με άλλο ένα αγόρι. Εχω αποδείξεις ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 0,75% χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρου αίματος, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Τροχαίας για την οποία ενημερώθηκα. Σύμφωνα με τον γιο μου Αλέξανδρο, η Στέλλα είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ανέβηκε στο κράσπεδο, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα που ήταν η μοναδική επιβάτισσα και, τελικά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε ανεξέλεγκτο σε μια μάντρα», αναφέρει στην καταγγελία του ο κ. Βασιλείου πατέρας του 23χρονου που βρισκόταν στο αμάξι που οδηγούσε η 21χρονη κόρη του Κοβάσεβιτς.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι με κατάγματα όσοι επέβεναν σ΄ αυτά, εκτός από την κόρη του Κοβάσεβιτς, η οποία δεν έπαθε το παραμικρό! Η οδηγός του άλλου οχήματος χειρουργήθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο με τα έξοδα να τα καλύπτει η οικογένεια Κοβάσεβιτς, ενώ ο πατέρας του 23χρονου σκέφτεται να κινήσει ποινική διαδικασία, εάν κριθεί σκόπιμο.

Πηγή: Espresso