Η κόρη του Κοβάσεβιτς προκάλεσε τροχαίο με τραυματίες στην Ιερά Οδό!

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Στιγμές αγωνίας για την οικογένεια του Ντάρκο Κοβάσεβιτς αφού η κόρη του παλαίμαχου άσου του Ολυμπιακού και ειδικού συμβούλου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα στην Ιερά Οδό.
Μάλιστα η κοπέλα φέρεται να οδηγούσε μεθυσμένη και να προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Espresso», η κόρη του Κοβάσεβιτς, Στέλλα, οδηγούσε το πολυτελές αμάξι της μητέρας της.
«Η Στέλλα οδηγούσε. Δίπλα καθόταν μια φίλη της και στο πίσω κάθισμα ο γιος μου με άλλο ένα αγόρι. Εχω αποδείξεις ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 0,75% χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρου αίματος, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Τροχαίας για την οποία ενημερώθηκα. Σύμφωνα με τον γιο μου Αλέξανδρο, η Στέλλα είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ανέβηκε στο κράσπεδο, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα που ήταν η μοναδική επιβάτισσα και, τελικά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε ανεξέλεγκτο σε μια μάντρα», αναφέρει στην καταγγελία του ο κ. Βασιλείου πατέρας του 23χρονου που βρισκόταν στο αμάξι που οδηγούσε η 21χρονη κόρη του Κοβάσεβιτς.
Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι με κατάγματα όσοι επέβεναν σ΄ αυτά, εκτός από την κόρη του Κοβάσεβιτς, η οποία δεν έπαθε το παραμικρό! Η οδηγός του άλλου οχήματος χειρουργήθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο με τα έξοδα να τα καλύπτει η οικογένεια Κοβάσεβιτς, ενώ ο πατέρας του 23χρονου σκέφτεται να κινήσει ποινική διαδικασία, εάν κριθεί σκόπιμο.
Πηγή: Espresso
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