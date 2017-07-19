search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 17:15
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.07.2017 06:35

Η κόρη του Κοβάσεβιτς προκάλεσε τροχαίο με τραυματίες στην Ιερά Οδό!

19.07.2017 06:35
Η κόρη του Κοβάσεβιτς προκάλεσε τροχαίο με τραυματίες στην Ιερά Οδό! - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στιγμές αγωνίας για την οικογένεια του Ντάρκο Κοβάσεβιτς αφού η κόρη του παλαίμαχου άσου του Ολυμπιακού και ειδικού συμβούλου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα στην Ιερά Οδό.
Μάλιστα η κοπέλα φέρεται να οδηγούσε μεθυσμένη και να προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Espresso», η κόρη του Κοβάσεβιτς, Στέλλα, οδηγούσε το πολυτελές αμάξι της μητέρας της.

«Η Στέλλα οδηγούσε. Δίπλα καθόταν μια φίλη της και στο πίσω κάθισμα ο γιος μου με άλλο ένα αγόρι. Εχω αποδείξεις ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 0,75% χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρου αίματος, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή της Τροχαίας για την οποία ενημερώθηκα. Σύμφωνα με τον γιο μου Αλέξανδρο, η Στέλλα είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ανέβηκε στο κράσπεδο, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα που ήταν η μοναδική επιβάτισσα και, τελικά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε ανεξέλεγκτο σε μια μάντρα», αναφέρει στην καταγγελία του ο κ. Βασιλείου πατέρας του 23χρονου που βρισκόταν στο αμάξι που οδηγούσε η 21χρονη κόρη του Κοβάσεβιτς.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι με κατάγματα όσοι επέβεναν σ΄ αυτά, εκτός από την κόρη του Κοβάσεβιτς, η οποία δεν έπαθε το παραμικρό! Η οδηγός του άλλου οχήματος χειρουργήθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο με τα έξοδα να τα καλύπτει η οικογένεια Κοβάσεβιτς, ενώ ο πατέρας του 23χρονου σκέφτεται να κινήσει ποινική διαδικασία, εάν κριθεί σκόπιμο.

 

Πηγή: Espresso

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israil hamas
ΚΟΣΜΟΣ

7η Οκτωβρίου: Εκδηλώσεις μνήμης, διαδηλώσεις για την απόδοση ευθυνών και δέσμευση για περισσότερο πόλεμο

the-exorcist-martyrs_0710_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Exorcist: Martyrs»: Η Universal Pictures έδωσε μία πρώτη γεύση από τη νέα εκδοχή του Mike Flanagan (photos/videos)

DK2_4925
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H MG στην Auto Athina 2026: Δυναμική παρουσία, νέα μοντέλα & η εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού!

egkefaliko_0710_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Στένωση καρωτίδων: Πώς μια «σιωπηλή νόσος» οδηγεί σε εγκεφαλικό

filippos kampouris – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: «Δεν είναι απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ» λέει ο δικηγόρος του – Την Κυριακή η απολογία του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

karaiskaki new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «Καραϊσκάκη»: Τι ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μητσοτάκη και αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση - Το επιπλέον ύψος και η περίοδος παραχώρησης

kanakis 6654- new
MEDIA

ΑΝΤ1: Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχωρούν από τον σταθμό - Οριστικό το «διαζύγιο» με την ομάδα του Αντώνη Κανάκη

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 17:10
israil hamas
ΚΟΣΜΟΣ

7η Οκτωβρίου: Εκδηλώσεις μνήμης, διαδηλώσεις για την απόδοση ευθυνών και δέσμευση για περισσότερο πόλεμο

the-exorcist-martyrs_0710_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Exorcist: Martyrs»: Η Universal Pictures έδωσε μία πρώτη γεύση από τη νέα εκδοχή του Mike Flanagan (photos/videos)

DK2_4925
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H MG στην Auto Athina 2026: Δυναμική παρουσία, νέα μοντέλα & η εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού!

1 / 3