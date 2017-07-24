search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 11:19
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2017 13:31

Επικύρωσε το Πρωτοδικείο τη μεταβίβαση του ΔΟΛ στον Β. Μαρινάκη

24.07.2017 13:31
Ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων του ΔΟΛ - Media
 
Κύριος του ΔΟΛ καθίσταται με απόφαση του Πρωτοδικείου ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης ως υπερθεματιστής που πλειοδότησε κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης.
 
Με την απόφαση της η πρόεδρος πρωτοδικών Έλενα Πεδιαδίτη επικυρώνει την μεταβίβαση του Οργανισμού στον κ. Μαρινάκη και κάνει δεκτή την παρέμβαση εργαζομένων του συγκροτήματος που είχαν ζητήσει την αναγνώριση της διαδικασίας εκπλειστηρίασης.
 
Παράλληλα η πρόεδρος απορρίπτει την παρέμβαση που είχε ασκήσει η εταιρεία DIMERA, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, η οποία είχε αντιταχθεί στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης αμφισβητώντας την διαδικασία.
 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης της αίτησης επικύρωσης στο τμήμα Εκούσιας Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, στις αρχές Ιουλίου, είχαν ασκήσει παρεμβάσεις και οι συνδικαλιστικές ενώσεις ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ και ΕΤΙΤΑ, ζητώντας όπως και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού την αναγνώριση της διαδικασίας και τη μεταβίβαση του ΔΟΛ στον κ. Μαρινάκη, τονίζοντας πως αν δεν αναγνωριστεί ως υπερθεματιστής η εταιρεία θα οδηγηθεί σε πτώχευση.
 
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rambo4-movies-gallery-06
ΣΙΝΕΜΑ

«John Rambo»: Το prequel του θρυλικού franchise έρχεται στις αίθουσες το επόμενο καλοκαίρι (photos/video)

alpha-new
MEDIA

Alpha: Από τις αγάπες και τους αγιασμένους έρωτες στις «Αμαρτίες και ρόδα»

BOYSAD
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα σε δημοτικό σχολείο

curacao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κουρασάο: Πώς μία πρόκριση στο Μουντιάλ ενός μικρού νησιού στην Καραϊβική, έφερε ανάπτυξη στον τουρισμό

konstantinos_mitsotakis_new_1234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Χατζηδάκης θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 11:18
rambo4-movies-gallery-06
ΣΙΝΕΜΑ

«John Rambo»: Το prequel του θρυλικού franchise έρχεται στις αίθουσες το επόμενο καλοκαίρι (photos/video)

alpha-new
MEDIA

Alpha: Από τις αγάπες και τους αγιασμένους έρωτες στις «Αμαρτίες και ρόδα»

BOYSAD
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο 12χρονος μετά από επίθεση συμμαθητών του μέσα σε δημοτικό σχολείο

1 / 3