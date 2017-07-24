Επικύρωσε το Πρωτοδικείο τη μεταβίβαση του ΔΟΛ στον Β. Μαρινάκη

Κύριος του ΔΟΛ καθίσταται με απόφαση του Πρωτοδικείου ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης ως υπερθεματιστής που πλειοδότησε κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης.

Με την απόφαση της η πρόεδρος πρωτοδικών Έλενα Πεδιαδίτη επικυρώνει την μεταβίβαση του Οργανισμού στον κ. Μαρινάκη και κάνει δεκτή την παρέμβαση εργαζομένων του συγκροτήματος που είχαν ζητήσει την αναγνώριση της διαδικασίας εκπλειστηρίασης.

Παράλληλα η πρόεδρος απορρίπτει την παρέμβαση που είχε ασκήσει η εταιρεία DIMERA, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, η οποία είχε αντιταχθεί στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης αμφισβητώντας την διαδικασία.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης της αίτησης επικύρωσης στο τμήμα Εκούσιας Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, στις αρχές Ιουλίου, είχαν ασκήσει παρεμβάσεις και οι συνδικαλιστικές ενώσεις ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ και ΕΤΙΤΑ, ζητώντας όπως και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού την αναγνώριση της διαδικασίας και τη μεταβίβαση του ΔΟΛ στον κ. Μαρινάκη, τονίζοντας πως αν δεν αναγνωριστεί ως υπερθεματιστής η εταιρεία θα οδηγηθεί σε πτώχευση.

