Θέλετε να ζήσετε μέχρι τα 100; Αυτή τη δίαιτα πρέπει να ακολουθήσετε!

Οι γυναίκες στην Ιαπωνία είναι οι μακροβιότερες στον πλανήτη και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Ο μέσος όρος ζωής τους φτάνει τα 86,8 χρόνια σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για να καταλάβετε τι διαφορά αρκεί να σας πούμε πως παγκοσμίως ο μέσος όρος ζωής των γυναικών είναι τα 73,8 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως μάλλον οι Γιαπωνέζες κάνουν κάτι καλά και αυτό που κάνουν καλά είναι… η διατροφή τους.

Μια τυπική Ιαπωνική δίαιτα είναι χαμηλή σε επεξεργασμένα λιπαρά και υψηλή σε θρεπτικά συστατικά και πλούσια σε αντιοξειδωτικά.Εμείς, είπαμε να λάβουμε σοβαρά υπόψιν μας τις συμβουλές του διατροφολόγου Peter Cox και να δούμε πώς μπορούμε να τρώμε σαν τις γυναίκες της Ιαπωνίας.

Σε γενικές γραμμές οι Γιαπωνέζες τρώνε πολλά δημητριακά (ρύζι, ψωμί, noodles και μακαρόνια) καθώς και ψάρια και κρέας. Από την άλλη τρώνε επίσης φρούτα -κυρίως μαζί με το πρωινό τους ή ως επιδόρπιο- και λαχανικά – από την ξηρά ή τη θάλασσα- ενώ σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταναλώνουν το πολύ δύο μερίδες την ημέρα.

Μάλιστα, επειδή στην ουσία η Ιαπωνία είναι ένα σύμπλεγμα 6.582 νησιών τρώνε πολύ περισσότερο ψάρι -μαγειρεμένο και ωμό- από άλλες Ασιατικές χώρες. Επιπλέον προτιμούν πολύ τις καπνιστές τροφές και τα φασόλια από σόγια τα οποία μαγειρεύουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Πέρα από όλα αυτά οι Ιάπωνες αγαπούν πολύ το πράσινο τσάι και πιο συγκεκριμένα το matcha το οποίο είναι γεμάτο αντιοξειδωτικά που έχουν συνδεθεί με την καταπολέμηση του καρκίνου και των καρδιακών προβλημάτων.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως δεν αντιμετωπίζουν επίσης καρδιακά προβλήματα. Μάλιστα μια πρόσφατη έρευνα έχει δείξει πως οι Ιαπωνέζες δεν τρώνε απλά υγιεινά αλλά ούτε και παρατρώνε. Είναι πολύ προσεκτικές με τις μερίδες που καταναλώνουν. Εκεί οφείλεται και το γεγονός ότι έχουν σαν λαός πολύ χαμηλά ποσοστά παχυσαρκίας.

Είναι στην κουλτούρα τους το να μην παρατρώνε. Πιο συγκεκριμένα τρώνε μέχρι να είναι κατά 70%-80% γεμάτοι πράγμα που διδάσκουν και στα παιδιά τους από μικρή ηλικία. Το μυστικό βρίσκεται στον τρόπο που σερβίρουν το φαγητό τους. Αντί να το βάζουν σε ένα μεγάλο πιάτο, τρώνε από ένα μικρό μπολ και διάφορα μπολ που υπάρχουν στο τραπέζι τα οποία περιέχουν ρύζι, κάποια σούπα, ψάρι ή κρέας και 2-3 μπολ με λαχανικά. Συνήθως τρώνε κυκλικά.

