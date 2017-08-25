Επεισόδια στην Ινδία: 29 νεκροί εξαιτίας ενός… γκουρού

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Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βίαιες ταραχές που ξέσπασαν στο κρατίδιο Χαριάνα της Ινδίας, μετά την καταδίκη ενός γκουρού για τον βιασμό δύο γυναικών, με αποτέλεσμα χιλιάδες υποστηρικτές και μαθητές του να βγουν στους δρόμους για να διακηρύξουν την αθωότητά του.

Ο Γκουρμίτ Ραμ Ραχίμ Σινγκ, ο επικεφαλής της Ντέρα Σάτσα Σάουντα, μιας οργάνωσης που προωθεί την κοινωνική και πνευματική ευημερία, κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό δύο γυναικών το 2002 στην πόλη Σίρσα της βόρειας Ινδίας.

Μαθαίνοντας την καταδίκη, οι υποστηρικτές του βγήκαν στους δρόμους και επιτέθηκαν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε βενζινάδικα και σε βαν τηλεοπτικών σταθμών σε διάφορες πόλεις των κρατιδίων Παντζάμπ και Χαριάνα. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Πανσκούλα, όπου διεξαγόταν η δίκη και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν στη Χαριάνα.

“Προσπαθήσαμε να αποτρέψουμε τις ταραχές με κάθε τρόπο αλλά οι διαδηλωτές ήταν εκτός ελέγχου”, τόνισε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Χαριάνα, Μανοχάρ Λαλ, στο πρακτορείο Reuters. Πρόσθεσε ότι όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και “λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή βοήθεια”.

Δεκάδες αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν στην Πασκούλα όπου περίπου 500 στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να αποκαταστήσουν την τάξη. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ένας άνθρωπος αιμόφυρτος, πιθανότατα νεκρός, πεσμένος στη μέση ενός δρόμου.

“Η κατάσταση τίθεται υπό έλεγχο” είπε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης Ρατζίβ Μεχρίσι.

Στα ρεπορτάζ που μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά κανάλια φαίνονται οι σκηνές χάους έξω από ένα νοσοκομείο στην Πανσκούλα, όπου νοσηλευτές μεταφέρουν βιαστικά τους τραυματίες, από τα ασθενοφόρα σε φορεία και αναπηρικά αμαξίδια. Από μια άλλη συνοικία της πόλης υψώνεται πυκνός καπνός.

Ο Σινγκ υποστηρίζει ότι έχει εκατομμύρια πιστούς. Πολλοί από αυτούς είναι ηλικιωμένοι χωρικοί, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι προσελκύονται από τα προγράμματα αρωγής που προωθεί η οργάνωσή του, όπως παροχή βοήθειας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Το δικαστήριο θα ανακοινώσει την ποινή που θα του επιβληθεί την Δευτέρα. Με βάση το κατηγορητήριο, η μικρότερη ποινή που αντιμετωπίζει είναι η επταετής κάθειρξη.

Εκτός από τις κατηγορίες για βιασμό, οι αρχές έχουν ξεκινήσει και μια άλλη έρευνα σε βάρος του “γκουρού”, καθώς φέρεται ότι έπεισε 400 άνδρες πιστούς να υποβληθούν σε ευνουχισμό. Μεταξύ άλλων φέρεται ότι τους υποσχόταν ότι με τον τρόπο αυτό θα προσέγγιζαν τον θεό.

Ο Σινγκ, ένας μεγαλόσωμος, γενειοφόρος άνδρας ο οποίος έχει γράψει σενάρια και έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες δράσης που γύρισε μόνος του, αρνείται τις κατηγορίες. Κάλεσε πάντως τους πιστούς του, με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, να παραμείνουν ήρεμοι. Ωστόσο ένας από τους συνηγόρους του, ο Α.Κ. Ντιρ, είπε ότι ο πελάτης του είναι αθώος και οι υποστηρικτές του έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν την οργή τους.

Ταραχές σημειώθηκαν επίσης στο Παντζάμπ, το Νέο Δελχί και το γειτονικό κρατίδιο Ρατζαστάν. Υποστηρικτές του Σινγκ πυρπόλησαν λεωφορεία και δύο άδεια βαγόνια τρένων στην πρωτεύουσα.

Περίπου 1.000 μέλη της οργάνωσης Σάτσα Σάουντα συνελήφθησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ