Αίμα και ταραχές εξαιτίας ενός Γκουρού που κατηγορείται για βιασμό

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Εκατοντάδες στρατιώτες έχουν περικυκλώσει την έδρα μιας αίρεσης, ο ηγέτης της οποίας κρίθηκε ένοχος την Παρασκευή για τον βιασμό δύο γυναικών. Στις ταραχές που ακολούθησαν μεταξύ υποστηρικτών του και των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν 36 άνθρωποι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 20.000 πιστοί του γκουρού Γκουρμίτ Ραμ Ραχίμ Σινγκ βρίσκονται μέσα στο συγκρότημα αυτό που περιλαμβάνει σχολεία, ένα νοσοκομεία, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις και έναν κινηματογράφο, στην περιοχή Σίρσα του κρατιδίου Χαριάνα.

“Στην περιοχή απαγορεύτηκε η κυκλοφορία. Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο” ανέφερε μια αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται πάνοπλοι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας να παίρνουν θέσεις γύρω από το συγκρότημα. Αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στον χώρο. Σύμφωνα με τον στρατηγό Ρατζπάλ Πούνια προς το παρόν δεν τίθεται θέμα εκκένωσης της κοινότητας. “Επικεντρωνόμαστε στη διατήρηση της τάξης και την επιβολή του νόμου”, εξήγησε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Press Trust της Ινδίας, 15 υποστηρικτές του γκουρού συνελήφθησαν για τις ταραχές και τους εμπρησμούς που σημειώθηκαν την Παρασκευή στις πόλεις Πανσκούλα και Σίρσα, λίγες ώρες αφότου δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Σινγκ για τον βιασμό δύο γυναικών. Σχεδόν 200.000 πιστοί είχαν συγκεντρωθεί στην Πανσκούλα για να παρακολουθήσουν τη δίκη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα επεισόδια, 30 στην Πανσκούλα και 6 στη Σίρσα. Περίπου 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο 50χρονος γκουρού μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε άλλη πόλη του κρατιδίου.

Ο Σινγκ, που είναι ο πνευματικός ηγέτης της αίρεσης Ντέρα Σάτσα Σάουντα, υποστηρίζει ότι έχει εκατομμύρια πιστούς σε όλον τον κόσμο. Το 2002 είχε σταλεί ένα ανώνυμο μήνυμα στον τότε πρωθυπουργό της Ινδίας Ατάλ Μπιχάρι Βατζπαγί, στο οποίο μια γυναίκα κατηγορούσε τον γκουρού για βιασμό. Χρειάστηκε να περάσουν χρόνια μέχρι η Κεντρική Υπηρεσία Ερευνών να εντοπίσει τα θύματα. Μόλις το 2007 δύο γυναίκες υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του Σινγκ.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί την Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ