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27.08.2017 10:27

Ξεχάστε όσα γνωρίζατε! Νέα έρευνα λέει πως οι τηγανητές πατάτες κάνουν καλό!

27.08.2017 10:27
Τηγανητά: Οι κίνδυνοι για την καρδιά - Media

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Τι; Έχεις κόψει τα τηγανητά; Ούτε που θυμάσαι από πότε έχεις να βάλεις στο στόμα σου κάτι που έχει κολυμπήσει αφρισμένο στο λαδάκι; Μια μελιτζάνα; Ένα κολοκυθάκι; Κάτι; Κάνεις διατροφή ε; Ρίξε φρέσκο λάδι στο τηγάνι φίλη μου, σήμερα έχει πατατούλα. Σου έχω υπέροχα νέα. Ίσως τα καλύτερα που έχεις ακούσει εδώ και καιρό.

Δεν το λέω εγώ ότι η πατάτα η τηγανητή κάνει καλό- αν και θα μπορούσα, τόση ευτυχία προκαλεί- αλλά έρευνα που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική επιθεώρηση Food Chemistry και αναφέρει πως τα τηγανητά λαχανικά κλείνουν μέσα τους περισσότερες βιταμίνες απ’ ό,τι τα βραστά. Να ‘ναι καλά το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Συγκεκριμένα οι βιταμίνες A, D, E, K και λοιπά θρεπτικά συστατικά όχι μόνο ξεκλειδώνουν μέσα στο καυτό τηγάνι, αλλά ενεργοποιούνται επιπλέον χάρη στις φαινόλες του ελαιόλαδου. Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο για τα λαχανικά, κι όχι, ας πούμε, για το τηγανητό κοτόπουλο ή τα κεφτεδάκια γιατί δεν περιέχουν μεγάλη ποσότητα νερού, όπως η πιπεριά, η πατάτα και κάθε λαχανικό. Κάπως κρίμα, αλλά ας είμαστε και αχάριστοι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες των νόστιμων τηγανητών λαχανικών είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Αν τηγανίσεις με απλό ελαιόλαδο ή κάποιο άλλο είδος, ξέχνα ό,τι διάβασες παραπάνω. Επίσης, η θερμοκρασία του λαδιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 350-400 βαθμούς. Απ’ όλα αυτά προκύπτει πως οι σπιτικές πατάτες τηγανητές, σε φριτέζα ή τηγάνι με ποσότητα και ποιότητα λαδιού την οποία θα έχεις ελέγξει η ίδια, απενοχοποιούνται, αλλά πάντα με μέτρο.

Πηγή: msn.com

 

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