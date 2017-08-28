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28.08.2017 11:01

Ινδία: Γκουρού καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών για βιασμό

28.08.2017 11:01
Ινδία: Γκουρού καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών για βιασμό - Media

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Ινδός δικαστής καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη 10 ετών τον αυτόκλητο «άνθρωπο του Θεού» Γκουρμίτ Ταμ Ραχίμ Σινγκ, έναν ισχυρό γκουρού οι οπαδοί του οποίου προχώρησαν σε αιματηρές ταραχές αφού ο αρχηγός τους καταδικάσθηκε την Παρασκευή για βιασμό.

«Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ποινή κάθειρξης 10 ετών», δήλωσε στο Reuters ο Ραμ Νίουας, αξιωματούχος αρμόδιος για τον νόμο και την τάξη στο ινδικό κρατίδιο Χαριάνα.

Οπαδοί της αίρεσης του Σινγκ προχώρησαν την περασμένη εβδομάδα σε βίαιες διαμαρτυρίες, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι και τραυματίσθηκαν περισσότεροι από 200 στο κρατίδιο Χαριάνα, αφού ένα τοπικό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τον βιασμό δύο γυναικών σε μια υπόθεση που χρονολογείται από το 2002.

Η αίρεση του Σινγκ έχει πολλούς οπαδούς στις αγροτικές περιχές των κρατιδίων Πουντζάμπ και Χαριάνα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:44
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