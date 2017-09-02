Μην ξαναπετάξετε τις φλούδες από τις πατάτες – Είναι η λύση στο γκριζάρισμα των μαλλιών

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Αν θέλεις να διατηρήσεις το φυσικό σκούρο χρώμα των μαλλιών σου και σε αγχώνει το γκριζάρισμα, τη λύση θα τη βρεις σε ένα πάμφθηνο υλικό που υπάρχει σε κάθε κουζίνα.

Ο λόγος για τις πατάτες και συγκεκριμένα για τις φλούδες από τις πατάτες που πλέον δεν θα τις πετάς στα σκουπίδια αλλά θα τις βράζεις με νερό και θα κάνεις ένα πατατόζουμο.

Αυτό το υγρό περιέχει βασικές βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία που ενδυναμώνουν τα μαλλιά ενώ παράλληλα τους χαρίζουν πιο έντονο χρώμα και κάνει θαύματα ειδικά στα σκούρα μαλλιά.

Υλικά

Φλούδες από 4 πατάτες

2 λίτρα νερό

Πηγή: spirossoulis.com