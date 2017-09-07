Συναγερμός στο ΚΕΕΛΠΝΟ για τα αυξημένα κρούσματα ιλαράς

Τον προβληματισμό του για την αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς στη χώρα μας, εκφράζει το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Όπως επισημαίνει, «ενώ κατά τα προηγούμενα έτη στην Ελλάδα καταγραφόταν πολύ μικρός αριθμός σποραδικών περιστατικών ιλαράς (περίπου ένα κρούσμα ετησίως την τελευταία 3ετία), κατά το τελευταίο 4μηνο έχουν καταγραφεί 100 περιστατικά (έως 3/9/17) και ο κίνδυνος επέκτασης της νόσου στη χώρα μας είναι υπαρκτός».

Το Κέντρο τονίζει, πως το τελευταίο διάστημα έχουν εκδηλωθεί σοβαρές επιδημικές εξάρσεις ιλαράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία κα) και ενημερώνει, ότι από τις αρχές Απριλίου έχει ξεκινήσει στη χώρα μας δραστηριότητες ενημέρωσης του κοινού και παρεμβάσεις εμβολιασμού σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, έχουν γίνει συστάσεις για την ετοιμότητα των νοσηλευτικών μονάδων και έχουν ληφθεί μέτρα για τη κατάλληλη οργάνωσή τους.

Την Τετάρη, με την παρουσία του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Γιάννη Μπασκόζου, συνεδρίασε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία αποφάσισε να συστήσει τον άμεσο εμβολιασμό με το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου, πρέπει να είναι εμβολισμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά (με τη μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς ή μικτού εμβολίου MMR).

Ακόμη, λόγω της επιδημικής έξαρσης ιλαράς, συστήνει «τη διενέργεια της 1ης δόσης του εμβολίου MMR στην ηλικία των 12 μηνών και τη διενέργεια της 2ης δόσης 3 μήνες μετά την 1η δόση ή -εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα αυτό- το ταχύτερο δυνατόν.

Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η 2η δόση μπορεί να γίνει με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την 1η. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όσο διάστημα η επιδημική έξαρση ιλαράς είναι σε εξέλιξη και μέχρι να εκδοθεί νεότερη απόφαση της Επιτροπής».

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της ιλαράς είναι ο εμβολιασμός με το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR).

Το εμβόλιο αυτό, όπως εξηγεί το ΚΕΕΛΠΝΟ «είναι ιδιαίτερα ασφαλές, όπως έχει δείξει η εμπειρία από τον εμβολιασμό πολλών εκατομμυρίων παιδιών παγκοσμίως και σημειώνει ότι για να επιτευχθεί πρόληψη των επιδημιών απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο εμβολιασμού στον πληθυσμό».

Το ΚΕΕΛΠΝΟ πάντως βρίσκεται σε επιφυλακή και σημειώνει πως η εξέλιξη της επιδημίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα παρακολουθείται συστηματικά και ανάλογα με την πορεία της θα δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες με βάση τα εκάστοτε δεδομένα και τη γνωμάτευση των αρμόδιων επιστημονικών οργάνων.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών στη χώρα, που έχει διαπιστωθεί σε διάφορες μελέτες κατά το πρόσφατο παρελθόν, αποτελεί θετικό παράγοντα, αλλά δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό.

Με τη ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνει ότι η σχολαστική τήρηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών αποτελεί τον καλύτερο τρόπο προστασίας παιδιών και ενηλίκων από τα λοιμώδη νοσήματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ