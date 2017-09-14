Νοσηλεύεται ο Αντρέα Μποτσέλι

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Carissimi, desidero tranquillizzarvi e dirvi che sto benissimo: si è trattato solo di una banale caduta da cavallo.
Vi abbraccio.
– Andrea
— Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) September 14, 2017
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