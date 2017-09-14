Νοσηλεύεται ο Αντρέα Μποτσέλι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι ο οποίος έπεσε θύμα ατυχήματος.

Όπως έγινε γνωστό, ο Μποτσέλι έπεσε από το άλογο και τραυματίστηκε στο κεφάλι του, χωρίς όμως να έχουν γίνει γνωστά μέχρι ώρας τα αίτια της πτώσης.

Ο διάσημος τενόρος, πάντως, θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του για την κατάσταση της υγείας του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, αναφέροντας πως τώρα είναι πολύ καλύτερα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αγαπητοί, θέλω να σας ηρεμήσω και να σας πω ότι είμαι εντάξει: ήταν απλώς μια ασήμαντη πτώση. Σας φιλώ».

Carissimi, desidero tranquillizzarvi e dirvi che sto benissimo: si è trattato solo di una banale caduta da cavallo.

Vi abbraccio.

– Andrea — Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) September 14, 2017