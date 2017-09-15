Ναυάγιο υπερφορτωμένου πλοιαρίου στον ποταμό Νίγηρα – Τουλάχιστον 33 νεκροί

Ένα πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν 150 άνθρωποι ναυάγησε στον ποταμό Νίγηρα, στην Πολιτεία Κεμπί της βορειοδυτικής Νιγηρίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 33 άνθρωποι, όπως έγινε γνωστό από πηγή των τοπικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών (NEMA).

Το πλοιάριο, χωρητικότητας 70 επιβατών, μετέφερε υπερδιπλάσιους, περίπου 150, όπως ανέφεραν οι επιζώντες, είπε ο Σουλεϊμάν Μοχάμεντ Καρίμ, ο συντονιστής της NEMA στη γειτονική Πολιτεία Σοκότο. “Βυθίστηκε επειδή ήταν υπερφορτωμένο”, τόνισε.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από τον ποταμό 33 νεκροί ενώ άλλοι 23 άνθρωποι αγνοούνται. Οι αρχές θεωρούν ότι δεν υπάρχουν ελπίδες να τους βρουν ζωνταντούς.

Ο Καρίμ είπε ότι 82 επιβάτες σώθηκαν χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των αρχών του Νίγηρα και της Νιγηρίας, με τη βοήθεια και ντόπιων δυτών. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται.

Η περιοχή αυτή διανύει την περίοδο των βροχών, όμως οι καιρικές συνθήκες τη στιγμή του δυστυχήματος ήταν καλές. “Οι ποταμοί έχουν φουσκώσει και αυτό μπορεί να προκαλέσει πιο εύκολα δυστυχήματα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, η βασική αιτία ήταν η υπερφόρτωση”, εξήγησε ο Καρίμ.

Οι επιβάτες, στην πλειονότητά τους έμποροι από τον νότιο Νίγηρα, πήγαιναν σε μια τοπική αγορά, στο χωριό Λόλο του Κεμπί για να πουλήσουν την πραμάτεια τους.

