Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Να αποφασιστεί το κλείσιμο του hotspot του νησιού του, ζήτησε ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα, Τοτό Μαρτέλο, με δηλώσεις του στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Μαρτέλο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι κανόνες καθημερινής συνύπαρξης που ισχύουν για τους κατοίκους του νησιού δεν ισχύουν, με τον ίδιο τρόπο, για τους μετανάστες που φιλοξενούνται σε αυτό.

Πρόσθεσε, δε, ότι «ένα μέρος από τους Τυνήσιους που βρίσκονται στην Λαμπεντούζα, δεν υπόκεινται σε ελέγχους, μεθούν και ενοχλούν τις γυναίκες». Ο Μαρτέλο χαρακτήρισε το hotspot «μια ανώφελη δομή, η οποία δεν χρησιμεύει σε τίποτα».

Η πρώην δήμαρχος του μικρού αυτού νησιού, Τζούζι Νικολίνι, σχολίασε τις δηλώσεις αυτές τονίζοντας ότι «έχει την εντύπωση πως ο Τοτό Μαρτέλο θέλει να ασκήσει ψυχολογική τρομοκρατία». «Μου προκύπτει ότι έγινε μια μόνο κλοπή σε κατάστημα οπωροκηπευτικών, η Λαμπεντούζα είναι γεμάτη τουρίστες και δεν γνωρίζω να υπήρξαν παρενοχλήσεις σε βάρος των γυναικών», είπε επίσης η Νικολίνι.

«Αν κάποιοι θέλουν να προσπαθήσουν να εκμεταλλευθούν υστερόβουλα τα λόγια μου ας το κάνουν, είναι ελεύθεροι. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για ρατσισμό ή έλλειψη ανοχής. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τυχαίνουν σεβασμού οι κανόνες και να τηρείται η δημόσια τάξη», απάντησε, με την σειρά του, ο σημερινός δήμαρχος.