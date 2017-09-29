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29.09.2017 10:31

Τι λέει ο Ρώσος “γκουρού” των bitcoins – Κατηγορείται ότι ξέπλενε $4 δισ.

29.09.2017 10:31
Συνεχίζει την «τρελή» άνοδο το Bitcoin - Γιατί αυξάνεται η ζήτηση - Media

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Το αίτημα των αμερικανικών διωκτικών Αρχών να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται ότι “ξέπλενε”, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων (bitcoin), κέρδη εγκληματικών οργανώσεων, το ύψος των οποίων υπολογίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε 4 δισ. ευρώ, εξετάζει το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Η επ’ ακροατηρίω διαδικασία ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου -το οποίο καλείται να γνωμοδοτήσει εάν θα κάνει δεκτό ή όχι το αμερικανικό αίτημα- ξεκίνησε νωρίτερα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, αλλά διεκόπη για μία ώρα (έως τις 11.30) ύστερα από αίτημα που υπέβαλε το νομικό επιτελείο του 38χρονου εκζητούμενου. Ο ίδιος, προηγουμένως, απαντώντας σε ερωτήσεις του δικαστηρίου, δήλωσε ότι επαγγέλλεται τεχνικός Διαδικτύου, γνωρίζει τις κατηγορίες που του καταλογίζουν οι αμερικανικές Αρχές, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ.

Ο εκζητούμενος συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο σε πολυτελές ξενοδοχείο της Ουρανούπολης στη Χαλκιδική, όπου απολάμβανε τις διακοπές του μαζί με τη σύντροφό του και τα δυο ανήλικα παιδιά τους.

Η βασική κατηγορία που του χρεώνουν οι αμερικανικές Αρχές είναι ότι έστησε τη μεγαλύτερη πλατφόρμα παράνομης ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων, όπου κατέληγαν bitcoin, προερχόμενα από λύτρα που εισέπρατταν διαδικτυακοί πειρατές (από κυβερνοεπιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα, κλοπές ψηφιακών νομισμάτων, φορολογικών στοιχείων κ.ά.).

Όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα, από το 2011 στη συγκεκριμένη πλατφόρμα έγιναν καταθέσεις 7 εκατ. bitcoin και αναλήψεις άλλων 5,5 εκατ.. Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες έφτασε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης νέο αίτημα για την έκδοση του 38χρονου, αυτή τη φορά από τη Ρωσία, όπου κατηγορείται για απάτη.

Η υπόθεση -βέβαια- θεωρείται ήσσονος σημασίας συγκριτικά με την υπόθεση των bitcoin, καθώς, σύμφωνα με τα ρωσικά διωκτικά έγγραφα, συνδέεται με αγοραπωλησία εμπορευμάτων μεταξύ εταιριών, με την απάτη να προσεγγίζει μόλις τις 10.000 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες το Δικαστικό Συμβούλιο -σε άλλη δικάσιμο που θα προσδιοριστεί- θα κληθεί να γνωμοδοτήσει και για το αίτημα των Ρώσων. Πάντως, παρά την όποια γνωμοδότηση δικαστηρίου, την τελική απόφαση στις περιπτώσεις αλλοδαπών που εκζητούνται έχει ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ

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