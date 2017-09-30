search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 00:17
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2017 10:19

Κυρίτσης: Η κυβέρνηση δεν θέλει την επένδυση του Ελληνικού – Υποχρεώνεται να την υλοποιήσει

30.09.2017 10:19
Κυρίτσης για Ομάδα ΔΕΛΤΑ: Σαν χούλιγκαν με παπιά (Video) - Media

 

«Υπάρχει η αρχική αντίρρηση για την επένδυση την οποία έχουμε εμείς ως κόμμα, αλλά δεν μπορούσαμε να την επιβάλλουμε στο μέτρο που είχε προαποφασιστεί και υπογραφεί από τους προηγούμενους και μπήκε ως όρος στο μνημόνιο. Αναγκαστικά κάναμε μια επαναδιαπραγμάτευση με την οποία πετύχαμε κάποια πράγματα» είπε ο κ. Κυρίτσης αναφερόμενος στην επένδυση του Ελληνικού, μιλώντας στη ραδιοφωνική συχνότητα του Real 97,8.

«Δεν το θέλουμε, υποχρεωθήκαμε να το υλοποιήσουμε, άρα είμαστε υποχρεωμένοι να το υλοποιήσουμε και θα το υλοποιήσουμε, τι θα κάνουμε; Αλλά από εκεί και πέρα θα το υλοποιήσουμε με βάση τον νόμο», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων. 

Πηγή: real.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Varkiza
ΕΛΛΑΔΑ

donald_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

bayern
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 00:12
Varkiza
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

donald_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θετικός σε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά όχι μέρος των διαπραγματεύσεων με Ιράν

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

1 / 3