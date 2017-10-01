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01.10.2017 10:37

Μην πετάτε τις φλούδες από τις πατάτες – Δείτε γιατί!

01.10.2017 10:37
Τηγανητά: Οι κίνδυνοι για την καρδιά - Media

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Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων συνηθίζει να πετάει στα σκουπίδια τις φλούδες από τις πατάτες που καθαρίζει για το τηγάνισμα/μαγείρεμα.

Αν ανήκετε και εσείς σε αυτή την πλειοψηφία, τότε σίγουρα θα αλλάξετε γνώμη και συνήθειες μόλις διαβάσετε πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε με τις φλούδες από τις πατάτες.

Τι κερδίζετε αν καταναλώνετε την πατάτα μαζί με την φλούδα

Βοηθά στην απώλεια βάρους: Οι πατάτες είναι πλούσιες σε σάκχαρα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του βάρους σας. Οι φλούδες πατάτας περιέχουν ασήμαντη ποσότητα λίπους, χοληστερόλης και νατρίου. Αν τρώτε και την φλούδα της πατάτας, τότε θα χορτάσετε ευκολότερα έχοντας ταυτόχρονα καταναλώσει λιγότερες θερμίδες, αφού θα μειώσετε την ποσότητα που θα φάτε από άλλες τροφές.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό: Η φλούδα της πατάτας περιέχει τεράστιες ποσότητες βιταμίνης C και βιταμινών του συμπλέγματος Β, καθώς και αρκετό ασβέστιο, που είναι απαραίτητο στην δόμηση ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος.

Προστατεύει από τον καρκίνο: Η φλούδα της πατάτας είναι πλούσια σε φυτοχημικά στοιχεία που έχουν αποδειχτεί ότι συμβάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου. Επίσης, περιέχει υψηλά επίπεδα χλωρογενικού οξέος, το οποίο συνδέεται με την προστασία από τη δημιουργία όγκων.

Μειώνει τη χοληστερόλη του αίματος: Η φλούδα της πατάτας έχει πολλές ίνες, πολυφαινόλες και γλυκαλκαλοειδή στοιχεία. Όλα αυτά έχουν άμεση και θετική επίπτωση στο επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα.

Μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων: Το κάλιο που περιέχει η φλούδα της πατάτας, το οποίο είναι ένα από τα πιο βασικά μέταλλα στον οργανισμό, μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών επίθεση και εγκεφαλικού επεισοδίου. Ένα ακόμα θετικό στοιχείο για την υγεία της καρδιάς από τη φλούδα της πατάτας, είναι τα ωμέγα-3 ακόρεστα λίπαρα που περιέχει, τα οποία ανήκουν στα λεγόμενα και “καλά λιπαρά”.

Πηγή: iatropedia.gr

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