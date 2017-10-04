ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 12:15
04.10.2017 07:12

Ο Τζάρεντ Λέτο μεταμορφώνεται σε Χιου Χέφνερ

Τον Χιου Χέφνερ πρόκειται να ενσαρκώσει στην ασημένια οθόνη ο ηθοποιός Τζάρετ Λέτο στη βιογραφική κινηματογραφική ταινία που θα σκηνοθετήσει ο Μπρετ Ράτνερ.

Ο ιδρυτής του Playboy πέθανε στις 27 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 χρόνων και πριν πεθάνει είχε δώσει τις ευλογίες του για να γυριστεί η ταινία καθώς είχε δηλώσει ότι «τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και γίνεται πολλή συζήτηση για να γυριστεί μία ταινία βασισμένη στη ζωή μου. Πιστεύω ότι πλέον έχουν βρεθεί οι τέλειοι συνεργάτες και ανυπομονώ να δω το αποτέλεσμα…».

Από την άλλη ο Ράτνερ δήλωσε για τη συνεργασία με τον Λέτο «ο Τζάρετ είναι παλιός φίλος. Όταν άκουσε ότι πήρα τα δικαιώματα για την ιστορία του Χεφ, μου είπε: “θέλω να παίξω το ρόλο αυτό”. Και πραγματικά πιστεύω ότι ο Τζάρετ μπορεί να το κάνει. Είναι ένας από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς του σήμερα».

Ο Χέφνερ εγκαινίασε το Playboy το 1953 με εξώφυλλο την Μέριλιν Μονρόε, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

