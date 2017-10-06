Επικίνδυνο κοκτέιλ γρίπης «Αρμαγεδδών» και ιλαράς στην Ελλάδα

Ιδιαίτερα δύσκολος θα είναι ο χειμώνας λόγω της επιδημίας ιλαράς που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και εξαιτίας της επέλασης της γρίπης «Αρμαγεδδών» – όπως έχει ονομαστεί από τους επιστήμονες – που σαρώνει στην κυριολεξία το νότιο ημισφαίριο με 2,5 φορές περισσότερα κρούσματα σε σχέση με πέρυσι.

Οι υγειονομικές χώρες της Ευρώπης βρίσκονται σε επιφυλακή γιατί φοβούνται τον επικίνδυνο συνδυασμό επιδημιών: Την επιδημία της ιλαράς που μαστίζει ήδη την Ευρώπη και την επιδημία της γρίπης που έρχεται, μετά τη δραματική επέλασή της στο νότιο ημισφαίριο.

Μόνο στην Αυστραλία καταγράφηκαν επισήμως 172.000 κρούσματα και 72 θανάτους. Το στέλεχος της γρίπης που φαίνεται να επικρατεί και φέτος είναι το στέλεχος Α (Η3Ν2), με τους ηλικιωμένους (80 ετών και άνω) και τα παιδιά ηλικίας 5-9 ετών να αποτελούν τις ομάδες-στόχο της εποχικής γρίπης.

Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη η επιδημία ιλαράς μετρά πάνω από 14.000 κρούσματα λόγω του πλημμελούς εμβολιασμού. Στην Ελλάδα, τα κρούσματα ιλαράς που έχουν δηλωθεί είναι μέχρι σήμερα 200. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνιστάται η θωράκιση του πληθυσμού – με αντιγριπικό εμβόλιο – καθώς η μόνη προστασία είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός.

Στη χώρα μας η περίοδος της «εποχικής γρίπης» διαδράμει από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσω των αναπνευστικών εκκρίσεων, μία ημέρα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι και πέντε μέρες μετά ή μέσω της επαφής με μολυσμένη επιφάνεια.

Τα συμπτώματα διαρκούν από – 2 έως 7 ημέρες – και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως μέσα σε μια έως δύο εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι και το έτος 2017-18, όπως όλα τα Εμβόλια που αναφέρονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών έτσι και τα Αντιγριπικά εμβόλια, χορηγούνται χωρίς συμμετοχή από όλα τα Ταμεία, μέσω των οποίων θα διενεργείται και ο σχετικός εμβολιασμός.

Ο ταχύτατος τρόπος μετάδοσης του ιού της γρίπης μέσω σταγονιδίων καθιστά αναποτελεσματική την πρόληψη με τους κλασικούς τρόπους (αποφυγή συνωστισμού, απομόνωση πασχόντων κ.λπ.). Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο όταν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα καλύπτει σε υψηλό ποσοστό και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού της γρίπης συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη μείωση απουσιών από την εργασία και το σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση.

Η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη του ιού, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενώ για τη φετινή περίοδο μπορεί να συνταγογραφείται οποιοδήποτε εμβόλιο του οποίου η σύνθεση περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ο αντιγριπικός εμβολιασμός να εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου που είναι οι εξής:

Τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού και του καρδιοαγγειακού συστήματος, από Νευρομυικά νοσήματα.

Οι πάσχοντες από μεταβολικά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένου και του σακχαρώδη διαβήτη, από νεφρική ανεπάρκεια και από αιμοσφαιρινοπάθειες.

Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς συμπεριλαμβανομένων αυτών που εχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνων και των πασχόντων από το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας.

Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης, Λεχωίδες, Θηλάζουσες.

Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια.

Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

Οι κλειστοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων – λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών η σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.α). Στρατεύσιμοι στα κέντρα κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο-Μάρτιο).

Επαγγελματίες όπως πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτηνίατροι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά.

Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) μεγαλύτερης των 40kg/m2 .

(πηγή: medicalnews.gr)