Υγιεινές τηγανητές πατάτες; Γίνεται, αν το κάνετε με τον σωστό τρόπο

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Το ακρυλαμίδιο είναι μια νευροτοξική και πιθανώς καρκινογόνος ουσία για τον άνθρωπο.
Παράγεται όταν κάποια τρόφιμα μαγειρευτούν σε υψηλή θερμοκρασία (π.χ. τηγάνισμα).
Σχηματίζεται κατά την αντίδραση ενός αμινοξέος, της ασπαραγίνης, με σάκχαρα, όπως η φρουκτόζη και η γλυκόζη, σε υψηλές θερμοκρασίες.
Τόσο η ασπαραγίνη όσο και τα συγκεκριμένα σάκχαρα, αποτελούν φυσικά συστατικά που βρίσκουμε στα αμυλούχα τρόφιμα, όπως η πατάτα.
Συμπέρασμα: Οι πατάτες που τηγανίζονται σε υψηλές θερμοκρασίες έχουν πιθανότητες να αναπτύξουν ακρυλαμίδιο.
Ο σημαντικότερος παράγοντας οξείδωσης των ελαίων είναι η θερμοκρασία.
Επειδή όμως οι τηγανητές πατάτες είναι από τα πιο νόστιμα, γι’ αυτό και πιο δημοφιλή φαγητά, δείτε τι πρέπει να κάνετε για να γίνει όσο το δυνατόν πιο υγιεινό το τηγάνισμα.
Πηγή: onmed.gr
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