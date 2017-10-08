«Πράσινο φως» για μεταφορά φυσικού αερίου με βυτιοφόρα σε απομακρυσμένες περιοχές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πλοία, βιομηχανίες και αστικές περιοχές που βρίσκονται μακριά από το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, με την εφαρμογή και στη χώρα μας της τεχνολογίας μεταφοράς φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή, με βυτιοφόρα.Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) στη νησίδα Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων. Στο νησί βρίσκονται οι αποθήκες υγροποιημένου φυσικού αερίου το οποίο εισάγεται με πλοία, αεριοποιείται και διοχετεύεται στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου για την τροφοδοσία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Η έγκριση της μελέτης ανοίγει το δρόμο για την κατασκευή του σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων, ο οποίος περιλαμβάνεται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ με προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2019.Η τροφοδοσία απομακρυσμένων περιοχών με ΥΦΑ ή με φυσικό αέριο σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) είναι οι δύο εναλλακτικές για την εξάπλωση της χρήσης του καυσίμου σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν δικαιολογείται οικονομικά η κατασκευή αγωγού μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή την τροφοδοσία με υγροποιημένο ή/και συμπιεσμένο φυσικό αέριο νησιωτικών και άλλων περιοχών/καταναλωτών απομακρυσμένων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, καθώς και την παροχή συνδυασμένων ενεργειακών προϊόντων σε τοπικό επίπεδο. Αρχικά η δυνατότητα συνεργασίας θα εξεταστεί στην Κρήτη, Ρόδο, Πάτρα, Λέσβο και Σάμο και στη συνέχεια μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τη μελέτη ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2018-2027, “Η ανάγκη για ανάπτυξη εφαρμογών Μικρής Κλίμακας ΥΦΑ είναι πλέον εμφανής και στον Ελληνικό χώρο. Με βάση την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για τη δημιουργία του σταθμού πλήρωσης βυτίων ΥΦΑ από βιομηχανίες αλλά και από τον τομέα της ναυτιλίας, ο ΔΕΣΦΑ έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των υποδομών που θα οδηγήσουν στην αύξηση χρήσης του ΥΦΑ. Η μελέτη για τον πιλοτικό σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων ΥΦΑ έχει ολοκληρωθεί, εκτιμάται ότι θα ανατεθεί η κατασκευή του εντός του 2017 και αναμένεται να λειτουργήσει από τα μέσα του 2019”.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη η ζήτηση φυσικού αερίου από μικρής κλίμακας ΥΦΑ (που θα τροφοδοτούνται μεταξύ άλλων από βυτιοφόρα) θα ξεκινήσει από 1 εκατ. Κυβικά μέτρα το 2019 και αναμένεται να αναπτυχθεί στα 151 εκατ. το 2027. Σημειώνεται τέλος ότι το υπουργείο Ναυτιλίας δημοσιοποίησε, το καλοκαίρι, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θεσπίζεται Κανονισμός για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο από βυτιοφόρα ή από άλλα πλοία και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ