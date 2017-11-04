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Έχασε τελικά την μάχη για την ζωή ο 27χρονος άνδρας που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ μετά από τσίμπημα σφήκας.
Όπως αναφέρει το creatapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα όταν ένα έντομο τσίμπησε τον νεαρό άνδρα στον Προφήτη Ηλία με αποτέλεσμα ο ίδιος να υποστεί αλλεργικό σοκ.
Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να παραλαμβάνουν τον άτυχο νέο.
Ο γιατρός αλλά και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 27χρονος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς αλλά κατάφεραν να τον επαναφέρουν στην ζωή.
Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο με τους γιατρούς από την πρώτη στιγμή να αναφέρουν πως η κατάστασή του ήταν κρίσιμη.
Δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ.
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