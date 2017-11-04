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Έχασε τελικά την μάχη για την ζωή ο 27χρονος άνδρας που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ μετά από τσίμπημα σφήκας.

Όπως αναφέρει το creatapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα όταν ένα έντομο τσίμπησε τον νεαρό άνδρα στον Προφήτη Ηλία με αποτέλεσμα ο ίδιος να υποστεί αλλεργικό σοκ.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να παραλαμβάνουν τον άτυχο νέο.

Ο γιατρός αλλά και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 27χρονος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς αλλά κατάφεραν να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο με τους γιατρούς από την πρώτη στιγμή να αναφέρουν πως η κατάστασή του ήταν κρίσιμη.

Δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα ο νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στο ΠΑΓΝΗ.