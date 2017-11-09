Για παιδεραστία κατηγορείται ο Τσάρλι Σιν (Video, Photo)

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Στη δίνη ενός νέου σκανδάλου βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα ο Τσάρλι Σιν.

Σύμφωνα με το Nation Enquirer, ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος διανύει πλέον το 52ο έτος της ηλικίας του, φέρεται να έκανε πρωκτικό σεξ με τον 13χρονο τότε Κόρεϊ Χέιμ, στα γυρίσματα της ταινίας Lucas.

Ο Χέιμ πέθανε το 2010 και στο κεντρικό άρθρο του περιοδικού αναφέρεται ότι είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον Τσάρλι Σιν, όταν ο τελευταίος ήταν 19 ετών, το 1986.

Ανάμεσα σε αυτούς που είχε εκμυστηρευθεί το γεγονός ο Χέιμ ήταν και ο Ντομινίκ Μπράσια, ο οποίος έκανε και την αποκάλυψη.

«Ο Χέιμ μού είχε πει ότι είχε κάνει σεξ με τον Σιν όταν γύριζαν το “Lucas”. Μου είπε ότι είχαν καπνίσει μαριχουάνα και έκαναν πρωκτικό. Ο Χέιμ είχε αναφέρει ότι έπειτα από αυτήν τη συνεύρεση ο Σιν έγινε πολύ ψυχρός απέναντί του και τον απέρριψε. Όταν, δε, εξέφρασε την επιθυμία να επαναληφθεί, ο Σιν δεν ενδιαφερόταν» δήλωσε ο Ντομινίκ Μπράσια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού, ο στενότερος φίλος του Χέιμ, ο Κόρεϊ Φέλντμαν είχε μιλήσει για το περιστατικό αυτό στο βιβλίο του με τίτλο «Coreyography: A Memoir», χωρίς όμως να αποκαλύψει το όνομα του Τσάρλι Σιν.

«Κάποια στιγμή στα γυρίσματα του “Lucas”, ο Χέιμ είπε ότι ένας ενήλικας άνδρας τον έπεισε πως ήταν απόλυτα φυσιολογικό σε αυτόν τον χώρο να υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε μεγαλύτερους άνδρες και νεαρά αγόρια. Του είπε πως “έτσι κάνουν όλοι οι άνδρες”» είχε γράψει ο Φέλντμαν.

«Έτσι, οι δυο τους πήγαν σε ένα απομονωμένο σημείο, ανάμεσα σε δύο τροχόσπιτα, σε ένα διάλειμμα των γυρισμάτων, και ο Χέιμ -που ήταν αθώος και φιλόδοξος- επέτρεψε να τον σοδομίσει» είχε προσθέσει.

Το 2011, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Χέιμ από πνευμονία, ο Φέλντμαν είχε πει για τον φίλο του ότι «πάλευε σε όλη του τη ζωή να συνέλθει από τις εμπειρίες της νεαρής ηλικίας του και να βάλει σε μια σειρά τη ζωή του».

Πηγή: athensvoice.gr