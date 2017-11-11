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11.11.2017 11:05

Πολάκης για βλαστοκύτταρα: Έρχονται νομοθετικά μέτρα για την προστασία των γονέων

11.11.2017 11:05
Πληροφορίες από τη σύσκεψη στην ΤτΕ: Σύμφωνο με τους κανόνες το δάνειο Πολάκη - Media

 

Τέλος σε κάθε είδους ανομία στο χώρο των τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος -γνωστών ως “τραπεζών βλαστοκυττάρων” – είναι αποφασισμένο να βάλει το Υπουργείο Υγείας όπως αποκαλύπτει ο αναπληρωτής Υγείας Παύλος Πολάκης μιλώντας σε τηλεοπτική Έρευνα του ΑΠΕ-ΜΠΕ το δεύτερο μέρος της οποίας δημοσιεύεται σήμερα,

Ο κ.Πολάκης μιλάει ακόμη και για “παραπλάνηση γονέων” από ιδιωτικές επιχειρήσεις και υπογραμμίζει ότι στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν τίθεται οριστικά τέρμα με τα νέα νομοθετικά μέτρα που υιοθετήθηκαν μετά από 11 χρόνια.

“Δεν μπορεί να πουλάει ο οποιοσδήποτε ό,τι γουστάρει” υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο κ.Πολάκης.

Την ίδια ώρα ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας (ΣΕΥΥΠ) και Πρόνοιας Δρ Σταύρος Ευαγγελάτος εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης η Υπόθεση της stem Health hellas της τράπεζας βλαστοκυττάρων που στεγαζόταν στον Όμιλο Υγείας, η οποία έβαλε “λουκέτο” αναστατώνοντας χιλιάδες γονείς που εμπιστεύτηκαν τα βλαστοκύτταρα των νεογνών τους εκεί.

Στην τηλεοπτική Έρευνα παρεμβαίνουν ακόμη ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Ανδρέας Καραμπίνης ο θεσμός που γνωμοδοτεί και εγκρίνει τις άδειες, ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης ο οποίος κινητοποίησε την Εισαγγελία για το θέμα αυτό, οι Δικηγόροι Χάρης Οικονομόπουλος και Αικατερίνη Καπούδα που περιγράφουν που βρίσκεται και πως εξελίχθηκε η υπόθεση της stem Health Hellas καθώς γονείς–πελάτες του Ομίλου Υγεία που αναζητούν -χωρίς απάντηση- τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους.

Τέλος η τηλεοπτική έρευνα του ΑΠΕ-ΜΠΕ αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι σήμερα ανθρώπινα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται σε κρέμες αντιγήρανσης και καλλυντικά, πολλές φορές χωρίς κλινικές μελέτες για τις επιπτώσεις στην υγεία. Το θέμα είναι γνωστό στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας το οποίο ανησυχεί για τη χρήση μεσεγχυματικών κυττάρων στη βιομηχανία της ομορφιάς διερευνώντας τις πληροφορίες που έχουν φτάσει στην Υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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