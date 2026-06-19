Ανταγωνιστικότητα: Στάσιμη η Ελλάδα, χαμηλές επιδόσεις σε κράτος, υποδομές και επιχειρηματικό περιβάλλον

Παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών και τη βελτίωση βασικών δημοσιονομικών δεικτών, η Ελλάδα εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αναρριχηθεί στον διεθνή χάρτη της ανταγωνιστικότητας. Η φετινή έκθεση του International Institute for Management Development (IMD) επιβεβαιώνει ότι η χώρα παραμένει καθηλωμένη στην 50ή θέση μεταξύ 70 οικονομιών, χωρίς να καταγράφει ουσιαστική πρόοδο σε σχέση με πέρυσι.

Τα στοιχεία της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας 2026, που δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), δείχνουν ότι η Ελλάδα κινείται τα τελευταία χρόνια σε ένα στενό εύρος θέσεων, μεταξύ 47ης και 50ής παγκοσμίως. Η σταθερότητα αυτή, ωστόσο, μόνο θετική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στην ουρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνοντας την 21η θέση μεταξύ των κρατών-μελών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση.

Το ενδιαφέρον της φετινής έκθεσης βρίσκεται κυρίως στις επιμέρους κατηγορίες που συνθέτουν τη συνολική βαθμολογία. Εκεί αποτυπώνονται οι αδυναμίες που συνεχίζουν να λειτουργούν ως βαρίδι για την οικονομία. Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφεται στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα, όπου η Ελλάδα πέφτει έξι θέσεις και κατατάσσεται 59η παγκοσμίως. Αρνητική είναι η εικόνα και στις υποδομές, με τη χώρα να υποχωρεί στην 44η θέση, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοσή της την τελευταία πενταετία.

Στον τομέα της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας η Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη στην 53η θέση, γεγονός που αποτυπώνει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Αντίθετα, μικρή βελτίωση παρουσιάζεται στην οικονομική αποδοτικότητα, όπου η χώρα ανεβαίνει δύο θέσεις, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η συνολική εικόνα.

Η έκθεση καταγράφει και μια σειρά από αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία. Από τη μία πλευρά, η χώρα εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σε τομείς όπως ο τουρισμός, όπου βρίσκεται στην όγδοη θέση παγκοσμίως ως προς τη συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ, ενώ καταγράφει πολύ καλές επιδόσεις και σε ορισμένους εκπαιδευτικούς δείκτες.

Από την άλλη πλευρά, παραμένουν χρόνιες αδυναμίες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Το υψηλό δημόσιο χρέος, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, το ποσοστό ανεργίας και οι χαμηλές επιδόσεις στη σύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων εξακολουθούν να αποτελούν μόνιμες εστίες προβληματισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαμηλά σε δείκτες που σχετίζονται με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα πανεπιστήμια προς την παραγωγή, αλλά και με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μαθητείας και κατάρτισης. Πρόκειται για τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για τη μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό και καινοτόμο οικονομικό μοντέλο.

Την ίδια στιγμή, οι χώρες που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της κατάταξης συνεχίζουν να επενδύουν συστηματικά στην καινοτομία, στους θεσμούς και στη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στην κορυφή βρίσκονται η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Ελβετία, ενώ στις δέκα πρώτες θέσεις περιλαμβάνονται επίσης η Δανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία.

Το μήνυμα της έκθεσης είναι σαφές. Παρά τη βελτίωση ορισμένων μακροοικονομικών μεγεθών, η ελληνική οικονομία δεν έχει καταφέρει ακόμη να αντιμετωπίσει διαρθρωτικά προβλήματα που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Και όσο αυτά παραμένουν, η χώρα θα συνεχίσει να βλέπει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιδόσεις της να κινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες από εκείνες που θα επέτρεπαν μια ουσιαστική σύγκλιση με τις πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης.

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