Εβδομάδα πληρωμών για όλους τους συνταξιούχους είναι η επόμενη, καθώς ολα τα Ταμεία θα καταβάλουν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Κάθε μήνα τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Οπότε θα πιστωθούν την Τετάρτη (24/6) και την Παρασκευή (26/6) αντίστοιχα, καθώς στην δεύτερη περίπτωση μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο.

Πιο αναλυτικά, τη Πέμπτη 25 Ιουνίου (δηλαδή απόγευμα 24/6) θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

των (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα)

που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα) Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου (δηλαδή απόγευμα 26/6) θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

των Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

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