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18.06.2026 19:33

ΗΠΑ: Πέφτει η τιμή της βενζίνης, λόγω της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

18.06.2026 19:33
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Οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια στις ΗΠΑ κατέγραψαν πτώση την Πέμπτη και διαμορφώθηκαν κάτω από το συμβολικό όριο των 4 δολαρίων ανά γαλόνι, εν μέσω της ύφεσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η μέση τιμή της βενζίνης κοστίζει πλέον κατά μέσο όρο 3,999 δολάρια ανά γαλόνι (3,8 λίτρα), σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA).

Οι τιμές αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον επακόλουθο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενώ εκτοξεύθηκαν στα 4,50 δολάρια, σχεδόν τρία δολάρια παραπάνω από την τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου.

Αυτή η αύξηση εκτόξευσε τον συνολικό πληθωρισμό σε υψηλό τριών ετών, αυξάνοντας τη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Τραμπ και το κόμμα του, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Το κόστος των καυσίμων άρχισε να μειώνεται μετά τις προσπάθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εξασφαλίσει μια συμφωνία με το Ιράν, η οποία υπογράφηκε χθες Τετάρτη.

Οι τιμές του ντίζελ, που χρησιμοποιείται σε φορτηγά και τρακτέρ, κατέγραψαν επίσης πτώση: 5,13 δολάρια κατά μέσο όρο σε σύγκριση με 5,63 δολάρια έναν μήνα νωρίτερα.

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