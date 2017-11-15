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15.11.2017 18:45

Νέος «πύργος της κολάσεως»; – Στις φλόγες τυλίχθηκε ουρανοξύστης στο Μπέλφαστ (Video)

15.11.2017 18:45
Νέος «πύργος της κολάσεως»; - Στις φλόγες τυλίχθηκε ουρανοξύστης στο Μπέλφαστ (Video) - Media

 

Μνήμες από την κόλαση πυρός στον Grenfell Tower του Λονδίνου ξυπνούν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου ένας ουρανοξύστης τυχλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ πρόκειται για το κτίριο Coolmoyne House, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα του Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το κτίριο φέρεται να έχει εκκενωθεί.

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