Νέος «πύργος της κολάσεως»; – Στις φλόγες τυλίχθηκε ουρανοξύστης στο Μπέλφαστ (Video)

Μνήμες από την κόλαση πυρός στον Grenfell Tower του Λονδίνου ξυπνούν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου ένας ουρανοξύστης τυχλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ πρόκειται για το κτίριο Coolmoyne House, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα του Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ το κτίριο φέρεται να έχει εκκενωθεί.

Current situation at Coolmoyne House in Dunmurry near Seymour Hill where a block of flats is on fire @BBCNewsNI @bbcnewsline pic.twitter.com/yLhckkbbJI — James Magill (@jamesjmagill) November 15, 2017