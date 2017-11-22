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22.11.2017 08:16

Εισπνέετε αιθαλομίχλη και καυσαέρια; Ξεχάστε το υγειές σπέρμα

22.11.2017 08:16
Εισπνέετε αιθαλομίχλη και καυσαέρια; Ξεχάστε το υγειές σπέρμα - Media

 

Η ρύπανση του αέρα, ιδίως με μικροσκοπικά σωματίδια (ΡΜ2,5), σχετίζεται με χειρότερη ποιότητα σπέρματος και μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα υπογονιμότητας ενός άνδρα, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα.

Αν και η κλινική επίπτωση είναι σχετικά μικρή, με δεδομένη την εξάπλωση του προβλήματος της ρύπανσης διεθνώς, οι κινέζοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένας σημαντικός αριθμός ζευγαριών σε όλο τον κόσμο πιθανώς δυσκολεύονται να κάνουν παιδί εξαιτίας αυτού του λόγου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Σιάνγκ Κιαν Λάο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Κινεζικού Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας “Occupational & Environmental Medicine”, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 6.500 άνδρες ηλικίας 15 έως 49 ετών στην Ταϊβάν.

Διαπιστώθηκε μια στενή συσχέτιση ανάμεσα στην ύπαρξη σπέρματος με ανωμαλίες (στο μέγεθος και στην μορφολογία του) και στην έκθεση ενός άνδρα σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον τόπο διαμονής του. Για κάθε πέντε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (5 μg/m3) αύξησης στην περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας με σωματίδια διαμέτρου έως δυόμισι εκατομμυριοστών του μέτρου (ΡΜ2,5) σε διάστημα δύο ετών, παρατηρείτο σημαντική μείωση στα φυσιολογικά σπερματοζωάρια κατά 1,3% περίπου.

Από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι η ρύπανση σχετίζεται με αυξημένο αριθμό σπερματοζωαρίων, πιθανώς ως αντιστάθμισμα στην αρνητική επίπτωση που έχει στο μέγεθος και στο σχήμα τους. Παρόμοια ευρήματα στη μορφολογία και στον αριθμό των σπερματοζωαρίων βρέθηκαν και όταν η έκθεση ενός άνδρα στη ρύπανση δεν ξεπερνούσε τους τρεις μήνες.

Μέσω ποιου ακριβώς βιολογικού μηχανισμού, η ρύπανση σχετίζεται με την ανάπτυξη των σπερματοζωαρίων, παραμένει ασαφές. Προηγούμενες μελέτες σε πειραματόζωα έχουν πάντως δείξει ότι πολλά συστατικά των μικροσωματιδίων, όπως τα βαρέα μέταλλα και οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, προξενούν βλάβες στο σπέρμα.

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