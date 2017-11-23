Σε ταχύπλοο ανοιχτά της Πύλου εντοπίστηκαν 41 πρόσφυγες και μετανάστες

Σε ταχύπλοο σκάφος εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν 41 πρόσφυγες και μετανάστες, ανοιχτά της Πύλου, έπειτα από επιχείρηση του λιμενικού σώματος που ήταν σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Νωρίτερα, κάποιος από τους πρόσφυγες που επέβαινε στο σκάφος είχε καλέσει σε βοήθεια, μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112

Οι μετανάστες και πρόσφυγες μεταφέρονται από πλωτό του λιμενικού στο λιμάνι της Πύλου.