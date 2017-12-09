search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 14:03
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2017 14:48

Τσάρλι Σιν: Δεν βίασα τον 13χρονο συνάδελφό μου –Με καταστρέφετε

09.12.2017 14:48
Τσάρλι Σιν: Δεν βίασα τον 13χρονο συνάδελφό μου –Με καταστρέφετε - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το δημοσίευμα του National Enquirer προκάλεσε σάλο και είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Οι συντάκτες του ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο Τσάρλι Σιν είχε βιάσει το 1986 τον 13χρονο τότε ηθοποιό, Κόρεϊ Χέιμ, στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Lucas. Παρόλο που ο Κόρεϊ Χέιμ δεν βρίσκεται πια στη ζωή, είναι γνωστό ότι ως παιδί –θαύμα είχε υποφέρει στα χέρια κάποιων αρρωστημένων παραγόντων του Χόλιγουντ, όπως έχει αποκαλύψει ο καλός του φίλος, Κόρεϊ Φέλντμαν.

Ο Τσάρλι Σιν προχώρησε άμεσα σε αγωγή κατά του περιοδικού λόγω του δημοσιεύματος και υποστηρίζει ότι είναι πέρα για πέρα αναληθές το ότι τον παρουσιάζουν ως αδίστακτο βιαστή ανηλίκων και ανώμαλο. Στο δικαστήριο που έγινε την Παρασκευή, ο διάσημος ηθοποιός υποστήριξε ότι το δημοσίευμα είναι συκοφαντικό και επηρέασε ακόμα και την οικογενειακή του ζωή, καθώς είναι πατέρας δύο παιδιών. «Είμαι 35 χρόνια στο Χόλιγουντ και αυτό είναι ό,τι πιο αρρωστημένο έχει γραφτεί ποτέ για μένα. Είναι εντελώς αβάσιμο» υποστήριξε ο Σιν.

Η μητέρα του αδικοχαμένου Χέιμ, ο οποίος είχε διάσημος από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία The Lost Boys, υποστήριξε σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι ο γιος της είχε όντως πέσει θύμα βιασμού, όχι όμως από τον Τσάρλι Σιν.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Άργησε, κόστισε, έπληξε την πολιτιστική μας κληρονομιά»

Michael-Dell-1
ΚΟΣΜΟΣ

Michael Dell: Ο άνθρωπος που «έριξε» τον Τζεφ Μπέζος και μπήκε στην τριάδα των πλουσιότερων του κόσμου

kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη

leoforeio-thessaloniki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Αναφορές για τραυματίες (Video)

pilotoi-tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα: Την Πέμπτη οι κηδείες των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras symvouloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας σε κλοιό επικίνδυνων πολιτικά συμβούλων – Οι απίστευτες γκάφες Σιακαντάρη, Παππά, Νυφούδη που... «ζαλίζουν» την ΕΛΑΣ

adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας - Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα - Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 14:03
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Άργησε, κόστισε, έπληξε την πολιτιστική μας κληρονομιά»

Michael-Dell-1
ΚΟΣΜΟΣ

Michael Dell: Ο άνθρωπος που «έριξε» τον Τζεφ Μπέζος και μπήκε στην τριάδα των πλουσιότερων του κόσμου

kounoupia new
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη

1 / 3