Τσάρλι Σιν: Δεν βίασα τον 13χρονο συνάδελφό μου –Με καταστρέφετε

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Το δημοσίευμα του National Enquirer προκάλεσε σάλο και είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Οι συντάκτες του ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο Τσάρλι Σιν είχε βιάσει το 1986 τον 13χρονο τότε ηθοποιό, Κόρεϊ Χέιμ, στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Lucas. Παρόλο που ο Κόρεϊ Χέιμ δεν βρίσκεται πια στη ζωή, είναι γνωστό ότι ως παιδί –θαύμα είχε υποφέρει στα χέρια κάποιων αρρωστημένων παραγόντων του Χόλιγουντ, όπως έχει αποκαλύψει ο καλός του φίλος, Κόρεϊ Φέλντμαν.

Ο Τσάρλι Σιν προχώρησε άμεσα σε αγωγή κατά του περιοδικού λόγω του δημοσιεύματος και υποστηρίζει ότι είναι πέρα για πέρα αναληθές το ότι τον παρουσιάζουν ως αδίστακτο βιαστή ανηλίκων και ανώμαλο. Στο δικαστήριο που έγινε την Παρασκευή, ο διάσημος ηθοποιός υποστήριξε ότι το δημοσίευμα είναι συκοφαντικό και επηρέασε ακόμα και την οικογενειακή του ζωή, καθώς είναι πατέρας δύο παιδιών. «Είμαι 35 χρόνια στο Χόλιγουντ και αυτό είναι ό,τι πιο αρρωστημένο έχει γραφτεί ποτέ για μένα. Είναι εντελώς αβάσιμο» υποστήριξε ο Σιν.

Η μητέρα του αδικοχαμένου Χέιμ, ο οποίος είχε διάσημος από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία The Lost Boys, υποστήριξε σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι ο γιος της είχε όντως πέσει θύμα βιασμού, όχι όμως από τον Τσάρλι Σιν.