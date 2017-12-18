«Θύελλα» αντιδράσεων στο διαδίκτυο με τις δηλώσεις του Ματ Ντέιμον για τη σεξουαλική κακοποίηση

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Matt Damon σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC news σχετικά με το σκάνδαλο για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης από διάσημες γυναίκες στο Χόλιγουντ. Συγκεκριμένα, ο διάσημος ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να κάνεις ένα χτύπημα σε κάποιον στα οπίσθια και στο βιασμό ή στην σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου», προσθέτοντας ότι οι δυο αυτές συμπεριφορές είναι μεν κατακριτέες, δεν θα πρέπει, ωστόσο, να συγχέονται.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, τα σεξουαλικά σκάνδαλα με πρωταγωνιστή τον κωμικό Louis CK, ο Matt Damon υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη του ο κωμικός μπορεί να δουλέψει ξανά στον χώρο, αφού όπως είπε δεν πιστεύει πως θα κάνει ξανά αυτά τα πράγματα…

Τα σχόλια αυτά θεωρήθηκαν ως μια προσπάθεια να μετριαστούν και να υποτιμηθούν οι αντιδράσεις που εύλογα έχουν προκύψει από τα σεξουαλικά σκάνδαλα και στάθηκαν η αφορμή ώστε το διαδίκτυο να γεμίσει με μια πληθώρα οργισμένων μηνυμάτων που κατέκριναν τον Damon.

Μεταξύ αυτών που εξοργίστηκαν ήταν και η ηθοποιός Alyssa Milano.

Η διάσημη ηθοποιός με ένα thread στο twitter άρχισε να βομβαρδίζει τον Damon με μηνύματα που προσπαθούσαν να του εξηγήσουν ότι οι γυναίκες του κινήματος #metoo (για τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης) δεν έχουν εξαγριωθεί επειδή κάποιος έκανε κάποια προκλητική κίνηση σε μια ταινία, αλλά γιατί τις έκαναν να πιστεύουν πως αυτό είναι φυσιολογικό, αναγκάζοντάς τις να σιωπήσουν για πολύ καιρό, προσθέτοντας ότι και η ίδια έχει πέσει θύμα διαφορετικών μορφών παρενόχλησης. Στη συνέχεια, του εξήγησε πως ο μισογυνισμός είναι σαν ένα κοινωνικό καρκίνωμα και πως η σεξουαλική παρενόχληση έχει πολλές μορφές όπως και ο καρκίνος (άλλες ιάσιμες άλλες όχι), αλλά ο καρκίνος δεν παύει ποτέ να είναι καρκίνος.

Τέλος του είπε: «Η σεξουαλική παρενόχληση, η ανάρμοστη συμπεριφορά, η επίθεση και η βία αποτελούν μια κοινωνική αρρώστια και τώρα προσπαθούμε να αφαιρέσουμε τον όγκο χωρίς αναισθησία. Σε παρακαλώ στείλε λουλούδια!».