Χρήστος Χολίδης: «Ο Γκάλης με έσωσε από τα ναρκωτικά»! (Photo)

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Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε ο Χρήστος Χολίδης, που είχε την χαρά να συναντήσει τον Νίκο Γκάλη.

Δεν τίμησαν μόνο αθλητές τον Νίκο Γκάλη στον φιλανθρωπικό αγώνα «Nick Galis hall of famous game», αλλά και άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου.

Ένας από αυτούς και ο Χρήστος Χολίδης, ο οποίος ένιωσε δέος στην θέα του «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ και έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη στα social media.

«Σεβασμός στον καλύτερο όλων, Νίκο Γκάλη! Αυτό αλήθεια δεν το περίμενα, να πάρω μετάλλιο από αυτόν που με γλίτωσε από τα ναρκωτικά και τις κακές παρέες και ασχολήθηκα με τον αθλητισμό! Συνεχίζω ακόμα, έτσι θρύλε με ψηλά το κεφάλι! ΟΧΙ στα ναρκωτικά ΝΑΙ στον αθλητισμό!», ήταν το μήνυμα του γνωστού τραγουδιστή.

Πηγή: gazzetta