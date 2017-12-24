search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:23
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.12.2017 19:13

Χρήστος Χολίδης: «Ο Γκάλης με έσωσε από τα ναρκωτικά»! (Photo)

24.12.2017 19:13
Χρήστος Χολίδης: «Ο Γκάλης με έσωσε από τα ναρκωτικά»! (Photo) - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε ο Χρήστος Χολίδης, που είχε την χαρά να συναντήσει τον Νίκο Γκάλη.

Δεν τίμησαν μόνο αθλητές τον Νίκο Γκάλη στον φιλανθρωπικό αγώνα «Nick Galis hall of famous game», αλλά και άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου.

Ένας από αυτούς και ο Χρήστος Χολίδης, ο οποίος ένιωσε δέος στην θέα του «γκάνγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ και έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη στα social media.

«Σεβασμός στον καλύτερο όλων, Νίκο Γκάλη! Αυτό αλήθεια δεν το περίμενα, να πάρω μετάλλιο από αυτόν που με γλίτωσε από τα ναρκωτικά και τις κακές παρέες και ασχολήθηκα με τον αθλητισμό! Συνεχίζω ακόμα, έτσι θρύλε με ψηλά το κεφάλι! ΟΧΙ στα ναρκωτικά ΝΑΙ στον αθλητισμό!», ήταν το μήνυμα του γνωστού τραγουδιστή.

 

Πηγή: gazzetta

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Οι ΗΠΑ εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι Ευρωπαίοι κάνουν τα πάντα για να συνεχιστεί»

mia-vradia-stin-elia (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μια βραδιά κάτω από την ελιά»: Πέντε χρόνια πολιτιστικής δημιουργίας στη Νάξο και ένα νέο κεφάλαιο για την Πολυκρίτη

1-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε απάτες, κλοπές σπιτιών και καταλυτών οχημάτων – Στις 350.000 ευρώ η λεία τους (photos/video)

guilfoyle_trump_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Το «μυστικό ημερολόγιο» της Γκιλφόιλ και ο φόβος αποκαλύψεων για την οικογένεια Τραμπ

Smart Celebrates The World Premiere Of The All Electric Smart #2 8719eb
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο smart #2 (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:22
kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Οι ΗΠΑ εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι Ευρωπαίοι κάνουν τα πάντα για να συνεχιστεί»

mia-vradia-stin-elia (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μια βραδιά κάτω από την ελιά»: Πέντε χρόνια πολιτιστικής δημιουργίας στη Νάξο και ένα νέο κεφάλαιο για την Πολυκρίτη

1-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε απάτες, κλοπές σπιτιών και καταλυτών οχημάτων – Στις 350.000 ευρώ η λεία τους (photos/video)

1 / 3