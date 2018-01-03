Ωραιόκαστρο: Βρέθηκε χειροβομβίδα έξω από ξενοδοχείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χειροβομβίδα ήταν τελικά το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον αύλιο χώρο ξενοδοχείου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Η χειροβομβίδα παρελήφθη από τον στρατό και μεταφέρθηκε στο πεδίο βολής Ασσήρου για ελεγχόμενη έκρηξη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.