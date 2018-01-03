Ωραιόκαστρο: Βρέθηκε χειροβομβίδα έξω από ξενοδοχείο

Χειροβομβίδα ήταν τελικά το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον αύλιο χώρο ξενοδοχείου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η χειροβομβίδα παρελήφθη από τον στρατό και μεταφέρθηκε στο πεδίο βολής Ασσήρου για ελεγχόμενη έκρηξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ