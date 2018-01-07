Πώς να καθαρίσετε ένα τσουβάλι πατάτες μέσα σε… 37 δευτερόλεπτα (Video)

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Λύση στο πρόβλημα του καθαρίσματος της πατάτας για όλους όσοι αγαπούν το μαγείρεμα δίνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μάλιστα σε λιγότερο για ένα… λεπτό.