Πώς να καθαρίσετε ένα τσουβάλι πατάτες μέσα σε… 37 δευτερόλεπτα (Video)

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Λύση στο πρόβλημα του καθαρίσματος της πατάτας για όλους όσοι αγαπούν το μαγείρεμα δίνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μάλιστα σε λιγότερο για ένα… λεπτό.
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