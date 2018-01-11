Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε σπίτια ακροδεξιών που έβαλαν βόμβα σε αναρχικό στέκι – Τέσσερις συλλήψεις

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Τέσσερα μέλη ακροδεξιάς ομάδας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στην Αττική από την Αντιτρομοκρατική με εντάλματα σύλληψης για τη βομβιστική επίθεση με εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό που έγινε στις 29 Αυγούστου 2017 στο αναρχικό στέκι «Φαβέλα» στον Πειραιά.
Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες σε σπίτια των συλληφθέντων και σε σπίτια άλλων ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες σε ένα από αυτά συνελήφθη και ένας ανήλικος επειδή βρέθηκαν εκρηκτικά.
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