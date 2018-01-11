search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:09
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2018 08:11

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε σπίτια ακροδεξιών που έβαλαν βόμβα σε αναρχικό στέκι – Τέσσερις συλλήψεις

11.01.2018 08:11
Η ακροδεξιά πολιτική πρόκληση της εποχής μας - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Τέσσερα μέλη ακροδεξιάς ομάδας σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνελήφθησαν σήμερα το πρωί στην Αττική από την Αντιτρομοκρατική με εντάλματα σύλληψης για τη βομβιστική επίθεση με εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό που έγινε στις 29 Αυγούστου 2017 στο αναρχικό στέκι «Φαβέλα» στον Πειραιά.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες σε σπίτια των συλληφθέντων και σε σπίτια άλλων ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες σε ένα από αυτά συνελήφθη και ένας ανήλικος επειδή βρέθηκαν εκρηκτικά.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

mitsotakis-tsipras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγριεύει η κόντρα μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα – Γιατί το σκληρό ροκ και η πόλωση ωφελεί και τις δύο πλευρές

vakxes-1
ADVERTORIAL

Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων 13-27 Ιουλίου

ponolaimos
ΥΓΕΙΑ

Πότε η βραχνάδα στη φωνή είναι προειδοποιητικό καμπανάκι

christodoulidis-holguin-erhuman
ΚΟΣΜΟΣ

Independent: Αυτό είναι το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

al-thany-nisi
ΕΛΛΑΔΑ

Το χαμένο στοίχημα του πρώην εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι -  Πώς η επένδυση-μαμούθ στην Οξυά «βούλιαξε» σε δικαστήρια και γραφειοκρατία

TSIPRAS_ELAS_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Οι 400+1 του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. – Η σύνθεση και τα βασικά χαρακτηριστικά

PODCAST KALLIFATIDIS SITE 12.07
PODCASTS

Podcast - Θοδωρής Καλλιφατίδης: «Η ακροδεξιά ανεβαίνει, δυστυχώς, πολύ στη Σουηδία - Το ίδιο γίνεται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 11:08
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέα ντουέτα, υπό μελέτη, σε «Σήμερα» και «Δεκατιανούς» από τη νέα σεζόν

mitsotakis-tsipras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγριεύει η κόντρα μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα – Γιατί το σκληρό ροκ και η πόλωση ωφελεί και τις δύο πλευρές

vakxes-1
ADVERTORIAL

Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων 13-27 Ιουλίου

1 / 3