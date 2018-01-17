Ιατρικό Αθηνών: Πρόθεση εξαγοράς του Ερρίκος Ντυνάν

Για το «Ερρίκος Ντυνάν» κατέθεσε πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς η Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ, έχοντας την πλήρη στήριξη των βασικών μετόχων της (της οικογένειας Αποστολόπουλου και του Γερμανικού κολοσσού Asklepios, τον μεγαλύτερο όμιλο υγείας της Γερμανίας), όπως αναφέρει η εταιρεία σε σημερινή της ανακοίνωση, σχολιάζοντας σχετικό δημοσίευμα.

Η διοίκηση του Ιατρικού εμφανίζεται θετική σε μελλοντικές συνεργασίες ή και εξαγορές, με φόντο το διαγωνισμό για το Ερρίκος Ντυνάν από την τράπεζα Πειραιώς, ο οποίος σύμφωνα με πηγές της αγοράς τοποθετείται το Μάιο ή τον Ιούνιο. Σε προηγούμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του νοσοκομείου, η εισηγμένη είχε κάνει κοινή πρόταση με την Ευρωκλινική και τη Βιοιατρική.

Ειδικότερα, η εταιρεία σημειώνει τα εξής:

«Η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. μέσω της διοίκησης της, έχει επανειλημμένως τονίσει ότι πρωταρχικός στρατηγικός της στόχος, είναι να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις του εγχωρίου κλάδου υγείας και τα επόμενα χρονιά.

Η παρούσα οικονομική συγκυρία κάνει επιτακτική την ανάγκη για συγχωνεύσεις και εξαγορές των εταιρειών του κλάδου με στόχο την δημιουργία οικονομιών κλίμακας που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων, ικανών να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και τις προκλήσεις των καιρών. Μόνο μέσα από την διαδικασία αυτή των συνενώσεων θα προκύψουν συνέργειες με σημαντικά, λειτουργικά και οικονομικά, οφέλη.

Η στρατηγική αυτή, των εξαγορών, συγχωνεύσεων και συνεργασιών, σήμερα είναι ακόμη πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Η αναμενόμενη νέα μείωση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2018 και η αναμενόμενη ακόμη μεγαλύτερη μείωση την περίοδο 2019-2021, μαθηματικά θα οδηγήσει τον κλάδο σε ακόμη μεγαλύτερα rebates & clawbacks. Αυτό θα έχει άμεση αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία των εταιρειών του εγχώριου κλάδου, επηρεάζοντας σημαντικά τα επιχειρησιακά πλάνα και σχεδιασμούς.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. έχοντας την πλήρη στήριξη των βασικών μετόχων της (της οικογένειας Αποστολόπουλου και του Γερμανικού κολοσσού Asklepios, τον μεγαλύτερο όμιλο υγείας της Γερμανίας) κατέθεσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς πρόθεση εξαγοράς του Ερρίκος Ντυνάν. Υπενθυμίζουμε ότι η Εταιρεία μας έχει, στο παρελθόν, εκφράσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση της συγκεκριμένης μονάδας συμμετέχοντας σε όλες τις διαδικασίες πώλησης που έχουν γίνει.

Η Εταιρεία μας, μόλις υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη επί της συγκεκριμένης πρότασης, θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό».

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξαγορά του Ντυνάν» έρχεται μετά την κατάθεση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας “Γ. Αποστολόπουλος Εταιρείας Συμμετοχών Α.Ε.” της οικογένειας Αποστολόπουλου, βασικής μετόχου του ομίλου Ιατρικό Αθηνών, στα τέλη Νοεμβρίου για την απόκτηση του 30% των μετοχών του ΥΓΕΙΑ, η οποία όμως όπως φαίνεται δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα (η πρόταση με τίμημα στα 0,45 ευρώ ανά μετοχή, είχε καταστεί ουσιαστικά ανενεργή από τις πρώτες ημέρες μετά την υποβολή της, καθώς η τιμή της μετοχής του ΥΓΕΙΑ κυμαίνεται πάνω από τα 0,55 ευρώ).