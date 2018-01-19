Μαθήματα γιόγκα στον πάγο, θα παραδώσουν Ινδοί γκουρού στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός

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Η αντιπροσωπεία του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός θα προσφέρει μαθήματα γιόγκα στις χιονισμένες πλαγιές των Άλπεων, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, σε μια ακόμη προβεβλημένη επιχείρηση προώθησης των παραδόσεων της Ινδίας στο εξωτερικό.

Η Ινδία θέλει να προβάλλει τη δυναμική της ως πρωτοπόρου της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης μετά την Κίνα, καθώς και την ήρεμη δύναμή της, που αυτό αντανακλάται στη δημοτικότητα της κουζίνας της και της γιόγκα.

Δύο δάσκαλοι γιόγκα από την Ινδία θα δίνουν καθημερινά μαθήματα την προσεχή εβδομάδα στη σύνοδο του Νταβός, στην οποία θα μετάσχουν 70 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπως και διασημότητες, πρόεδροι επιχειρηματικών ομίλων, διευθυντές μεγάλων πολυεθνικών και τραπεζίτες.

Ο Μόντι θα είναι ο πρώτος ινδός πρωθυπουργός που ταξιδεύει στο Νταβός τα τελευταία 21 χρόνια, από τότε που η οικονομία της χώρας του υπερδιπλασιάστηκε στα 2,3 τρισεκ. δολάρια και έγινε η έβδομη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.

“Θα παρουσιάσουμε διάφορα επιτεύγματα και θα προσφέρουμε μια γεύση από ινδική κουζίνα και μια δόση από τον πολιτισμό και την παράδοσή μας. Δύο ειδικοί της γιόγκα θα ταξιδεύσουν μαζί μας. Το έχουμε ρυθμίσει. Θα προσφέρουμε μαθήματα γιόγκα στις Άλπεις”, δήλωσε ο Ραμές Αμπχισέκ, επικεφαλής της υπηρεσίας βιομηχανικής πολιτικής και προβολής.

Ο Μόντι θα είναι στο Νταβός μόνο για μια μέρα αλλά θα έχει συναντήσεις με τους διοικητές και διευθυντές περίπου 60 εταιριών, ανάμεσά τους οι Airbus, Hitachi, IBM, BAE Systems και Carlyle Group.