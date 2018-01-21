Ο Μάικλ Φέλπς εξομολογείται: Δεν ήθελα να συνεχίσω να ζω – Καρτέρευσα μετά το Λονδίνο

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Η ζωή του δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτε από ένα καλογραμμένο παραμύθι… Πριν συμπληρώσει 20 χρόνια ζωής, έγινε παγκόσμια γνωστός, έφθασε στην κορυφή του αθλητικού πλανήτη και λίγο αργότερα στο μυαλό του τριγύριζαν σκέψεις περί αυτοχειρίας…

Σήμερα, ο Μάικλ Φελπς, βλέπει με υπερηφάνεια το όνομα του γραμμένο με «χρυσά γράμματα» στην Ιστορία του αθλητισμού, απολαμβάνει την ζωή και έχει θέσει ως εναν από τους στόχους ζωής, να συνδράμει κάθε συνάνθρωπο, που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, προσφέροντας την προσωπική του εμπειρία ως «εφαλτήριο»…

Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό «Spiegel» και αναδημοσιεύει το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Αμερικανός αστέρας της κολύμβησης, είναι χαρούμενος που είναι ακόμα ζωντανός! Φόρεσε στον λαιμό του 28 Ολυμπιακά μετάλλια και ταυτόχρονα έζησε την χειρότερη κατάθλιψη. Αργότερα άρχισε θεραπεία για την καταπολέμηση της και σήμερα, είναι ευγνώμων και θέλει να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

Ο Φελπς, είναι ο πιο επιτυχημένος Ολυμπιονίκης στην Ίστορία. Κατέκτησε 23 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, τρία αργυρά και δύο χάλκινα, ενώ στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής 27 φορές! Δικαίως τού απονεμήθηκε το προσωνύμιο «ανθρώπινη τορπίλη».

Εκτός όμως από αυτήν την ανυπέρβλητη καριέρα, ο Αμερικανός πρωταθλητής, πέρασε και μία εξαιρετικά δύσκολη δεκαετία. Έπασχε από σοβαρή κατάθλιψη. «Δεν ήθελα να συνεχίσω να ζω», δήλωσε το 2015, ενώ ο προπονητής του, Μπόμπ Μπόουμαν θυμάται: «Νόμιζα ότι ειλικρινά, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, θα σκοτώσει τον εαυτό του».

Προσφάτως και κατά την διάρκεια ενός συνεδρίου για την ψυχική υγεία, ο Φελπς ανέφερε λεπτομερώς τα προβλήματα που αντιμετώπισε και εξήγησε επακριβώς, πώς τα πήρε υπό έλεγχο χάρη σε μια θεραπεία. «Ήμουν πάντα πεινασμένος για περισσότερα», είπε για τα πρώτα του χρόνια ως αθλητής και πρόσθεσε: «Πάντα ήθελα να πιέσω τον εαυτό μου για να δω πού είναι το όριο μου», είπε σε έναν δημοσιογράφο του CNN.

Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 μέχρι και την διοργάνωση του Ρίο Ντε Τζανέϊρο, το 2016, ο Φελπς κυριάρχησε στις πισίνες του πλανήτη. Όμως μετά τους αγώνες, η κατάθλιψη έκανε ξανά την εμφάνιση της.

Όπως αποκαλύπτει, παρατήρησε ένα συναισθηματικό μοτίβο «που δεν αισθάνθηκε καλά». Αυτό έγινε κυρίως τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μετά τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, το 2004. Την εποχή εκείνη, ο Φελπς είχε μόλις κατακτήσει τα πρώτα έξι χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και ήταν μόλις 19 ετών. Τότε ήταν και η πρώτη φορά που συνελλήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Προϊόντος του χρόνου, ο Αμερικανός κολυμβητής, εξακολουθούσε να κατακτά τίτλους, αλλά ξανά και ξανά κατέφευγε σε φάρμακα για την κατάθλιψη. Το 2009, μια φωτογραφία τον απεικονίζει να καπνίζει ναργιλέ, μέσο που χρησιμοποιείται συχνά για την κατανάλωση κάνναβης. Αργότερα ζήτησε συγγνώμη για αυτό. Το 2014, η αστυνομία συνέλαβε τον Φελπς και πάλι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και στην συνέχεια αποβλήθηκε για έξι μήνες από την αμερικανική εθνική ομάδα.

Ο Φελπς «κατέρρευσε» μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο. Εμεινε στην κρεβατοκάμαρά του για αρκετές ημέρες, χωρις να τρώει και μοναδική διέξοδο τον ύπνο. «Δεν ήθελα να ζήσω πια», δήλωσε ο αθλητής στην ετήσια συνάντηση του Φόρουμ Kennedy, το οποίο ασχολείται με το πως θα αντιμετωπισθούν καλύτερα οι ψυχικές ασθένειες.

Ο διάσημος αστέρας, συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν βοήθεια. Χρησιμοποίησε φάρμακα για να ξεφύγει από κάτι, όπως λέει σήμερα. Ήταν πολύ νευρικός την πρώτη ημέρα της θεραπείας. Αλλά όταν τελικά άρχισε να μιλάει για τα συναισθήματά του, η ζωή του έγινε εύκολη. «Αναρωτήθηκα τόσες πολλές φορές γιατί δεν πήγα εκεί δέκα χρόνια νωρίτερα»;

Σήμερα, ο Φελπς έχει στρατευτεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχικές ασθένειες, να επανέλθουν σε έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Μοιράζεται τις εμπειρίες του και έχει την ευκαιρία να προσεγγίσει άλλους ανθρώπους και να σώσει ζωές. Αυτές οι στιγμές και τα συναισθήματα είναι «Ετη φωτός καλύτερα από το να κερδίσεις ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες», δηλώνει με έμφαση η «ανθρώπινη τορπίλη»…