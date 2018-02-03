Δίαιτα με πίτσα; Κι όμως γίνεται!

Είναι ένα από τα φαγητά τα οποία οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας σαν λιγότερο υγιεινές επιλογές και είναι μία από τις πρώτες ατασθαλίες στις οποίες μπορεί να υποκύψει κάποιος ο οποίος κάνει δίαιτα. Γιατί όμως έχουμε στο μυαλό μας την πίτσα σαν ένα απαγορευμένο φαγητό; Αυτό συμβαίνει διότι τη συνδέουμε με την εκδοχή που βρίσκουμε σε πολλά εστιατόρια και ταχυφαγεία η οποία είναι συνήθως γεμάτη λιπαρά και φτωχή σε άλλα συστατικά. Στην πραγματικότητα όμως η πίτσα αποτελεί ένα πλήρες γεύμα το οποίο περιέχει συστατικά από όλες τις ομάδες τροφίμων: υδατάνθρακες από τη ζύμη, πρωτεΐνη από το τυρί/ τα αλλαντικά/ το κρέας, λαχανικά από τα έξτρα υλικά όπως η ντομάτα.

Παρακάτω μπορούμε να δούμε ποιες δικές μας επιλογές μπορούν να μετατρέψουν την πίτσα σε ένα ισορροπημένο γεύμα:

Η ζύμη

Στο σπίτι

Εάν επιμένετε κλασσικά στην έτοιμη ζύμη τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρότερη ποσότητα και να την απλώσετε καλύτερα στο ταψί. Εάν πάλι φτιάχνετε μόνοι σας τη ζύμη προτιμείστε αλεύρι ολικής άλεσης που περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες και βιταμίνες. Για λιγότερες θερμίδες και μεγαλύτερη ευκολία αντικαταστήστε τη ζύμη με λεπτές φέτες ψωμιού, αραβικές πίτες ή τορτίγιες.

Στο εστιατόριο

Είναι ίσως μία τετριμμένη συμβουλή αλλά ένα κομμάτι πίτσα μελεπτότερη ζύμη περιέχει 100 θερμίδες λιγότερες από την αφράτη. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσατε να απολαύσετε ένα επιπλέον κομμάτι με λιγότερες τύψεις!

Για τους εναλλακτικούς

Έχετε σκεφτεί ποτέ να φτιάξετε ζύμη από κουνουπίδι; Όσο περίεργο και εάν ακούγεται τοαποτέλεσμα θα σας δικαιώσει και θα έχετε καταφέρει να «καμουφλάρετε» μία έξτρα ποσότητα λαχανικών στην πίτσα σας: 1. Τοποθετείστε στο blender 4 φλιτζάνια από άνθη κουνουπιδιού και πολτοποιείστε τα μέχρι να μοιάζουν με κόκκους ρυζιού 2.Βράστε σε λίγο νερό το «ρύζι» του κουνουπιδιού και στραγγίξτε πολύ καλά 3. Σε ένα μπολ ανακατέψτε το κουνουπίδι, 1 αυγό, 2 κουταλιές μαλακό τυρί και μπαχαρικά της επιλογής σας όπως ρίγανη 4. Απλώστε τη ζύμη σε ένα αντικολλητικό χαρτί και δώστε το σχήμα που θέλετε με πάχος περίπου 1 εκατοστού 5. Ψήστε για 35-40 λεπτά στους 200 °C.

Η σάλτσα

Στο σπίτι

Δημιουργείστε τη δική σας σάλτσα ντομάτας ή pesto με φρέσκα υλικά(λαχανικά, μυρωδικά), αλλά χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά. Αποφύγετε να αγοράσετε έτοιμες σάλτσες του εμπορίου.

Στο εστιατόριο

Οι επιλογές εδώ είναι περιορισμένες καθώς συνήθως έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ της κλασσικής σάλτσας ντομάτας, της BBQsauceκαι μίας κρεμώδους σάλτσας. Αποφύγετε την τελευταία και προτιμείστε μία από τις άλλες δύο επιλογές. Καθώς οι σάλτσες κρύβουν αρκετή ζάχαρη μπορείτε να ζητήσετε να σας προσθέσουν λιγότερη ποσότητα από τη συνηθισμένη.

Για τους εναλλακτικούς

Δοκιμάστε να φτιάξετε σάλτσες οι οποίες μοιάζουν με πάστες από διάφορα λαχανικά όπως είναι για παράδειγμα το καρότο, τα μανιτάρια και οι καπνιστές πιπεριές. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε εντελώς τη σάλτσα με λίγοελαιόλαδο, hummus(πουρές ρεβιθιών) σοταρισμένα κρεμμύδια ή λεμόνι με σκόρδο.

Το τυρί

Στο σπίτι

Χρησιμοποιείστε τυριά με χαμηλά λιπαρά και προσπαθήστε να αντιστοιχεί μία φέτα τυρί ή μία κουταλιά της σούπας τριμμένο τυρί ανά κομμάτι. Εάν χρησιμοποιήσετε τυριά με έντονη γεύση όπως η παρμεζάνα θα χρειαστεί να βάλετε μικρότερη ποσότητα. Επίσης μία λεπτή στρώση γιαουρτιού μπορεί να αποτελέσει «υποκατάστατο» του τυριού.

Στο εστιατόριο

Πίτσα χωρίς τυρί δεν γίνεται, γι αυτό αρκεστείτε στο να μη βάλετε επιπλέον ποσότητα.

Για τους εναλλακτικούς

Για να δώσετε αυτή την κρεμώδη υφή στην πίτσα σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε τυρί, αντικαταστήστε το με αβοκάντο το οποίο είναι πλούσιο σε καλά λιπαρά.

Το κρέας

Στο σπίτι

Εάν αγαπάτε τα αλλαντικά και δεν συμβιβάζεστε με ψιλοκομμένο κοτόπουλο, διαλέξτε εκείνα τα οποία είναι χαμηλά σε λιπαρά όπως η φέτες γαλοπούλας. Θυμηθείτε όμως πως τα προϊόντα αυτά είναι πάντα πολύ πλούσια σε αλάτι που ανεβάζει την πίεση.

Στο εστιατόριο

Αποφύγετε τα πολλά αλλαντικά και διαλέξτε το κοτόπουλο ως μία πιο ισορροπημένη επιλογή.

Για τους εναλλακτικούς

Υπάρχουν διαφορετικές πηγές πρωτεΐνης που δένουν πολύ με το τυρί και τη ζύμη όπως είναι για παράδειγμα τα κόκκινα φασόλια. Εξάλλου ο συνδυασμός αυτός αποτελεί κλασσική συνταγή στη Λατινική Αμερική! Για έξτρα τραγανή υφή προσθέστε μερικούς ξηρούς καρπούς όπως τα καρύδια ή τα φιστίκια Αιγίνης, ενώ τα αυγά ταιριάζουν ωραία με τις περισσότερες γεύσεις.

Τα λαχανικά

Στο σπίτι

Στην περίπτωση των λαχανικών ισχύει αυτό που λένε η Αμερικάνοι «ο ουρανός είναι το όριο», δηλαδή βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και συνδυάστε πολλά διαφορετικά λαχανικά με διαφορετικά χρώματα όπως: η αγκινάρα, το μπρόκολο, το σπανάκι, η κάπαρη, τα παντζάρια, η μελιτζάνα, το κολοκύθι, οι λιαστές ντομάτες κ.α.

Στο εστιατόριο

Μπορεί οι επιλογές μην είναι τόσες πολλές στην πίτσα του delivery, δεν είναι όμως και λίγες: καλαμπόκι, κρεμμύδια, πιπεριές, φρέσκια ντομάτα, ελιές και μανιτάρια.

Για τους εναλλακτικούς

Τολμείστε να αναμείξετε γλυκές με αλμυρές γεύσεις προσθέτοντας φρούτα στην πίτσα. Τα σύκα ταιριάζουν πολύ με μαλακό τυρί, πράσινα λαχανικά και ξηρούς καρπούς. Το αχλάδι επίσης μπορεί να συνδυαστεί με πράσινα λαχανικά και κίτρινο σκληρό τυρί όπως η γραβιέρα. Μία στο τόσο μπορείτε να ικανοποιήστε την ανάγκη σας για γλυκό τρώγοντας ένα κομμάτι πίτσα με φρούτα του δάσους και λίγη μαύρη σοκολάτα.

Σε κάθε περίπτωση δώστε έμφαση στην ποσότητα καθώς ένα μέτριο κομμάτι πίτσας του εμπορίου ξεκινάει από τις 280 θερμίδες. Προσθέτοντας περισσότερη πρωτεΐνη και λαχανικά μετατρέπετε τη σπιτική σας πίτσα σε ένα χορταστικό και θρεπτικό γεύμα το οποίο μπορείτε άφοβα να υιοθετήσετε μία φορά την εβδομάδα. Η έτοιμη πίτσα από την άλλη μεριά δεν είναι ένα απαγορευμένο γεύμα εάν καταναλώνετε «μία στο τόσο». Είναι πάντα καλή ιδέα να τη συνοδεύσετε με ένα μπολ δροσερή σαλάτα και να αποφύγετε θερμιδογόνα ορεκτικά όπως το σκορδόψωμο και οι φτερούγες κοτόπουλου με σάλτσα. Και για να καταλήξουμε δίαιτα με τη σωστή πίτσα γίνεται!

Πήγή: healthview.gr