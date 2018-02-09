Σοκ και δέος: «Ο Τσάρλι Σιν οργάνωσε δολοφονία», λέει φίλος του ηθοποιού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το ότι η ζωή του Τσάρλι Σιν έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τον κατήφορο είναι γνωστό: ο ηθοποιός δίνει μάχη με τους εθισμούς του, αποκάλυψε ότι είναι φορέας του HIV, η προσωπική του ζωή είναι, ας πούμε, ταραχώδης, και πλέον κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, του ηθοποιού Κόρεϊ Χάιμ, όταν εκείνος ήταν 13 ετών. Ωστόσο, πλέον τα πράγματα σοβαρεύουν, καθώς πρώην φίλος του Σιν τον κατηγορεί ότι έχει βάψει με αίμα τα χέρια του.
Συγκεκριμένα, για φόνο κατηγορεί ο παίκτης του μπέιζμπολ, Λέιν Ντάικστρα, τον Τσάρλι Σιν. Οι δύο άνδρες ήταν καλοί φίλοι στο παρελθόν. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «The Hollywood Reporter», ο Ντάικστρα αποκάλυψε διάφορες επιβαρυντικές πληροφορίες για τον Σιν.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.