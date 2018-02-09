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09.02.2018 16:34

Σοκ και δέος: «Ο Τσάρλι Σιν οργάνωσε δολοφονία», λέει φίλος του ηθοποιού

09.02.2018 16:34
Σοκ και δέος: «Ο Τσάρλι Σιν οργάνωσε δολοφονία», λέει φίλος του ηθοποιού - Media

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Το ότι η ζωή του Τσάρλι Σιν έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τον κατήφορο είναι γνωστό: ο ηθοποιός δίνει μάχη με τους εθισμούς του, αποκάλυψε ότι είναι φορέας του HIV, η προσωπική του ζωή είναι, ας πούμε, ταραχώδης, και πλέον κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου, του ηθοποιού Κόρεϊ Χάιμ, όταν εκείνος ήταν 13 ετών. Ωστόσο, πλέον τα πράγματα σοβαρεύουν, καθώς πρώην φίλος του Σιν τον κατηγορεί ότι έχει βάψει με αίμα τα χέρια του.

Συγκεκριμένα, για φόνο κατηγορεί ο παίκτης του μπέιζμπολ, Λέιν Ντάικστρα, τον Τσάρλι Σιν. Οι δύο άνδρες ήταν καλοί φίλοι στο παρελθόν. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «The Hollywood Reporter», ο Ντάικστρα αποκάλυψε διάφορες επιβαρυντικές πληροφορίες για τον Σιν.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Σιν βοήθησε να ενορχηστρωθεί ο φόνος ενός πρώην βοηθού του. Συγκεκριμένα, την 1η Ιουλίου του 2012, η υπηρέτρια βρήκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα του, τον τότε πρόσφατα απολυμένο βοηθό του Σιν, Ρικ Καλαμάρο. Η νεκροψία-νεκροτομή είχε βρει πως ο 50χρονος είχε στο αίμα του υψηλές ποσότητες της ουσίας φαιντανύλη, ενός συνθετικού οπιοειδούς το οποίο χρησιμοποιείται ως αναλγητικό κατά τη διάρκεια της αναισθησίας.
 
Ο Καλαμάρο ήταν γνωστό πως έπασχε από κατάθλιψη και πως έπαιρνε φαιντανύλη για να καταπολεμήσει τον πόνο και το άγχος κι έτσι, ο ιατροδικαστής κατέληξε πως «δεδομένου του ιστορικού του και των περιστάσεων, οι συνθήκες του θανάτου του χαρακτηρίζονται ως ατύχημα».
 
Ωστόσο, ο Ντάικστρα υποστηρίζει τώρα ότι εκείνη την περίοδο, ο Καλαμάρο έγραφε ένα βιβλίο για τον Σιν στο οποίο αποκάλυπτε πάρα πολλές και άγνωστες λεπτομέρειες από τη ζωή του ηθοποιού. Για αυτό τον λόγο, ο Σιν αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση. Όταν ο Ντάικστρα ρώτησε τον Σιν: «Τι στο διάολο συνέβη στον Καλαμάρο;», τότε ο ηθοποιός απάντησε: «Εννοείς τον νεκρό Ρικ; Αυτό που συνέβη ήταν ότι ο κ@@@λης προσπάθησε να με εκβιάσει και ήθελε 5 εκατ. δολάρια. Έπρεπε να τον βγάλω από τη μέση. Του ετοίμασα μια καυτή δόση».
 
Ο δικηγόρος του Σιν αρνείται τις κατηγορίες.
 
Πληροφορίες: Daily Mail/enikos.gr
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