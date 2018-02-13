search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:39
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2018 17:50

O Ερυθρός Σταυρός διακόπτει την παροχή υπηρεσιών υγείας σε δομές φιλοξενίας προσφύγων

13.02.2018 17:50
O Ερυθρός Σταυρός διακόπτει την παροχή υπηρεσιών υγείας σε δομές φιλοξενίας προσφύγων - Media

 

Τη διακοπή παροχής υπηρεσιών υγείας στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Νέα Καβάλα Κιλκίς, τη Ριτσώνα και τον Σκαραμαγκά ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού, έπειτα από την απόφαση των ελληνικών αρχών να αναλάβουν εκείνες την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Ο Ερυθρός Σταυρός παρείχε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις συγκεκριμένες δομές από τον Μάρτιο 2016. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μέχρι σήμερα η οργάνωση έχει παράσχει περισσότερες από 90.000 υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ σχεδόν 900 διαμένοντες στις δομές αυτές έχουν εκπαιδευτεί ως εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.

Στις 28 Φεβρουαρίου ο Ερυθρός Σταυρός δρομολογεί τον τερματισμό της λειτουργίας κλινικών στις δομές της Ριτσώνας και του Σκαραμαγκά, ενώ στη Νέα Καβάλα η παροχή υπηρεσιών υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, προαγωγής και αγωγής υγείας έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2018. 

Ο επικεφαλής του Γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, Ρούμπεν Κάνο, χαιρετίζει “την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αναλάβει την ευθύνη της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ανθρώπους που εξακολουθούν να ζουν σε δύσκολες συνθήκες στις δομές φιλοξενίας” και προτρέπει τις αρχές “να εξασφαλίσουν ιατροφαρμακευτικό υλικό, εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας σε όλες τις δομές φιλοξενίας”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

Dafoe
LIFESTYLE

«Φύτεψε κάποιο σπόρο μέσα μου»: Ο Νταφόε μιλά για τη σχέση του με την Ελλάδα

marco-rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Κούβα: H πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «δεν είναι μεγάλη»

moutsatsou
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Μουτσάτσου: Από τα τηλεοπτικά πλατό των 90s μέχρι το Χόλιγουντ και στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:36
vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

Dafoe
LIFESTYLE

«Φύτεψε κάποιο σπόρο μέσα μου»: Ο Νταφόε μιλά για τη σχέση του με την Ελλάδα

1 / 3