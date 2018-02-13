O Ερυθρός Σταυρός διακόπτει την παροχή υπηρεσιών υγείας σε δομές φιλοξενίας προσφύγων

Τη διακοπή παροχής υπηρεσιών υγείας στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Νέα Καβάλα Κιλκίς, τη Ριτσώνα και τον Σκαραμαγκά ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού, έπειτα από την απόφαση των ελληνικών αρχών να αναλάβουν εκείνες την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Ο Ερυθρός Σταυρός παρείχε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις συγκεκριμένες δομές από τον Μάρτιο 2016. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μέχρι σήμερα η οργάνωση έχει παράσχει περισσότερες από 90.000 υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ σχεδόν 900 διαμένοντες στις δομές αυτές έχουν εκπαιδευτεί ως εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.

Στις 28 Φεβρουαρίου ο Ερυθρός Σταυρός δρομολογεί τον τερματισμό της λειτουργίας κλινικών στις δομές της Ριτσώνας και του Σκαραμαγκά, ενώ στη Νέα Καβάλα η παροχή υπηρεσιών υγείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, προαγωγής και αγωγής υγείας έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Ο επικεφαλής του Γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, Ρούμπεν Κάνο, χαιρετίζει “την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αναλάβει την ευθύνη της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ανθρώπους που εξακολουθούν να ζουν σε δύσκολες συνθήκες στις δομές φιλοξενίας” και προτρέπει τις αρχές “να εξασφαλίσουν ιατροφαρμακευτικό υλικό, εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας σε όλες τις δομές φιλοξενίας”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ