Σε επιφυλακή τα Τρίκαλα – «Φουσκώνει» ο Πηνειός

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, μετά και τις σημερινές τελευταίες ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τον νομό.

Οι εκτάσεις είναι ακόμα πλημμυρισμένες, σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, ενώ η στάθμη τόσο του Πηνειού, όσο και των παραποτάμων ανεβαίνει αισθητά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ