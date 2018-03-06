Αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πεζοναύτες για τη γεώτρηση της ExxonMobil στην Κυπριακή ΑΟΖ

Ενισχύεται η παρουσία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στη Μεσόγειο, λίγες ημέρες μετά την ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ την ίδια στιγμή φτάνουν και σκάφη της ExxonMobil, αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik.



Ενισχύεται η παρουσία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στη Μεσόγειο, λίγες ημέρες μετά την ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ, ενώ την ίδια στιγμή φτάνουν και σκάφη της ExxonMobil, αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Sputnik.



Όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος», στη Μεσόγειο εμφανίστηκαν την ίδια μέρα πλοία του αμερικανικού ναυτικού και του σώματος των πεζοναυτών, καθώς και ερευνητικά σκάφη της ExxonMobil. Η άφιξη των πλοίων πραγματοποιείται μερικές μόνο ημέρες μετά την αντιπαράθεση τουρκικών σκαφών και της ιταλικής ΕΝΙ στην ΑΟΖ, προστίθεται.



Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή, καθώς η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να κάνει χρήση ή έστω να απειλήσει ότι θα κάνει χρήση βίας για να προασπίσει τα συμφέροντά της στη «βόρεια Κύπρο» – όπως αναφέρονται τα κατεχόμενα.



Το δημοσίευμα αναφέρεται εξάλλου στην ανακάλυψη του αιγυπτιακού κοιτάσματος Ζορ, το οποίο, όπως προστίθεται, οδήγησε σε έναν πυρετό για ανακάλυψη παρόμοιων κοιτασμάτων «μαύρου χρυσού» σε γειτονικές περιοχές.



Ακολούθησε η ένταση για τη γεώτρηση στη «Σουπιά» ενώ σύμφωνα με το Sputnik, στις 21 Φεβρουαρίου στην περιοχή στάληκε το αεροπλανοφόρο USS Iwo Jima (κεντρική φωτό), με δύναμη 2.500 πεζοναυτών, προς ενίσχυση του Έκτου Στόλου των ΗΠΑ.



Στις δυνατότητες του αεροπλανοφόρου περιλαμβάνονται αντιπλοϊκά και αντιπυραυλικά συστήματα, ελικόπτερα Cobra, μεταγωγικά και άλλα αεροσκάφη, συμπληρώνεται.



Το Iwo Jima και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία αμφίβιου πολέμου προστίθενται στα πέντε μόνιμα πλοία που είναι σταθμευμένα στη Μεσόγειο, αναφέρει το δημοσίευμα.



Σύμφωνα με το Sputnik, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά έφτασαν στην Μεσόγειο και τα ερευνητικά πλοία της ExxonMobil, τα οποία έχουν ως προορισμό την κυπριακή ΑΟΖ.



Σε σχέση με την κυπριακή ΑΟΖ, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η τουρκική άποψη διαφέρει από αυτή που επικρατεί διεθνώς, ενώ σημειώνει ότι η «Βόρεια Κύπρος» αποτελεί για τον υπόλοιπο κόσμο, πλην της Τουρκίας, κατεχόμενο κυπριακό έδαφος. Από τη στιγμή που η Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ, το θέμα προκαλεί επίσης εντάσεις μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελλών, προστίθεται.



Καταλήγει, λέγοντας ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες που σχεδιάζει η ExxonMobil στην περιοχή δεν εμπίπτουν στο τμήμα που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι ανήκει στο ψευδοκράτος