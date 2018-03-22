search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:07
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.03.2018 08:09

Παραιτήθηκε σχολιαστής του Fox: «Έχει μετατραπεί σε όχημα προπαγάνδας του Ντόναλντ Τραμπ»

Παραιτήθηκε σχολιαστής του Fox: «Έχει μετατραπεί σε όχημα προπαγάνδας του Ντόναλντ Τραμπ»

 

Κορυφαίος στρατιωτικός αναλυτής του Fox ανακοίνωσε ότι παραιτείται γιατί θεωρεί ότι το ειδησεογραφικό δίκτυο έχει μετατραπεί σε όχημα προπαγάνδας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ραλφ Πίτερς, απόστρατος αξιωματικός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε στην εταιρεία στις αρχές του μήνα ότι δεν επιθυμεί την ανανέωσή του συμβολαίου του.

«Για μία δεκαετία ήμουν υπερήφανος για αυτή τη συνεργασία. Τώρα ντρέπομαι», έγραψε ο Πίτερς σε email προς τους συναδέλφους του. Προσέθεσε ακόμα ότι το δίκτυο «εξετράπη από τη γραμμή ενός μέσου που δίνει έγκυρη και απαραίτητη ενημέρωση σε συντηρητικές φωνές και μετατράπηκε σε μηχανή προπαγάνδας για μία καταστροφική και ανήθικη κυβέρνηση».

Σε ανακοίνωση του το Fox αναφέρει ότι ο Πίτερς έχει δικαίωμα να πει την άποψή του «αν και επιλέγει να χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή για να προσελκύσει την προσοχή» και ότι είναι υπερήφανο για τους οικοδεσπότες και τους αναλυτές που βγάζει στον αέρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3