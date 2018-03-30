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30.03.2018 20:15

Περίπατος Παναθηναϊκού με Βαλένθια

30.03.2018 20:15
Περίπατος Παναθηναϊκού με Βαλένθια - Media

 

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη που ήθελε απέναντι στη Βαλένθια, της οποίας επιβλήθηκε με 75-56 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής και διατήρησε τις ελπίδες του για είσοδο στην τετράδα.

Αυτό θα συμβεί αν την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου οι «πράσινοι» νικήσουν την Αρμάνι στο Μιλάνο και ηττηθεί η Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας από την Μπάμπεργκ ή προκύψει τριπλή ισοβαθμία με Ολυμπιακό και Ρεάλ, στην περίπτωση που οι «ερυθρόλευκοι» ηττηθούν στην έδρα τους από τη Ζαλγκίρις Κάουνας, σε συνδυασμό με νίκες Παναθηναϊκού και «βασίλισσας». Αν όμως οι δύο ελληνικές ομάδες ηττηθούν και νικήσει η Ρεάλ, τότε θα προκύψει ελληνικός «εμφύλιος».

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 40-31, 57-47, 75-56.

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