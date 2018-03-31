«Φάρμακο του στρες» οι τηγανιτές πατάτες – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

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Οι περισσότεροι ξετρελαίνονται με τις τηγανιτές πατάτες, όμως κάθε φορά που τις τρώνε νιώθουν τύψεις. Ωστόσο, μια έρευνα, που σίγουρα θα ενθουσιάσει τους λάτρεις της πατάτας, αποκαλύπτει πως έχουν και τα…καλά τους.

Οι Αμερικανοί επιστήμονες που έκαναν την έρευνα χαρακτήρισαν τις τηγανιτές πατάτες «φάρμακο του στρες» , καθώς ανακάλυψαν πως το αγαπημένο μας φαγητό έχει τη δύναμη να μειώνει σημαντικά τα επίπεδα της ορμόνης του στρες στον οργανισμό.

Το μυστικό, σύμφωνα με τους ερευνητές, κρύβεται στο αλάτι το οποίο μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε καλύτερα και να ξεπερνάμε πιο γρήγορα οποιαδήποτε κατάσταση μας αγχώνει. Αυτό συμβαίνει επειδή το αλάτι μειώνει κατά κάποιο τρόπο τη δραστηριότητα του κεντρικού νευρικού μας συστήματος. Εκτός αυτού, τόσο οι τηγανητές πατάτες όσο και όλα τα αλατισμένα τρόφιμα, αυξάνουν ταυτόχρονα και τα επίπεδα της ωκυτοκίνης, μιας ορμόνης που συνδέεται με την ερωτική και φιλική μας διάθεση. Βασική προϋπόθεση; Να μη το παρακάνουμε…

Πηγή: akispetretzikis.com