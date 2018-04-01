Καταδρομική επίθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο

Kαταδρομική επίθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκαναν χθες μετά τις 12:30 τη νύχτα κουκουλοφόροι, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής.
Με βαριοπούλες έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φθορές στην είσοδο του κτιρίου στην οδό Ριανκούρ, εν συνεχεία πέταξαν φειγ βολάν και αποχώρησαν. Η νύχτα δεν κύλησε ομαλά ούτε στο κέντρο της Αθήνας, καθώς μεταξύ 2:30 με 4 έλαβαν χώρα επιθέσεις με μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ Τοσίτσα και Πατησίων.
*φωτογραφία αρχείου.
